Масштабная пенсионная реформа в Украине: когда введут накопительные пенсии, сколько нужно платить и сколько вернут

В Украине уже в текущем году могут проголосовать за масштабную пенсионную реформу. Первая ее часть касается солидарной системы – это пенсии, которые сейчас обеспечиваются Пенсионным фондом. Вторая часть реформы должна запустить обязательные пенсионные накопления. Уже на протяжении двух десятилетий за это время разные представители правительства предлагали украинцам свою версию пенсионной реформы.

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Свою версию накопительной пенсионной системы предложили и действующие руководители Минсоцполитики. О том, какие решения предлагают и как это может работать, – читайте в материале OBOZ.UA.

Сколько придется платить и сколько можно получить

"Взносы работодателя и гражданина не увеличатся и будут выделены из текущего ЕСВ и НДФЛ. По своему желанию работник сможет платить дополнительный добровольный взнос", – объясняют в Минсоцполитики. И это действительно так: нагрузка на зарплату не будет расти, то есть платить больше не придется. Но есть некоторые нюансы.

На дополнительный добровольный взнос действует ежегодная автозапись, а если отказаться, то с четвертого года взнос работодателя не будет происходить. То есть сейчас работодатели за каждого сотрудника платят 22% единого соцвзноса (ЕСВ). По новым правилам, часть ЕСВ (3%) должны переводить на персональный пенсионный счет. А еще 19%, как и сейчас, пойдет в Пенсионный фонд. Но если начиная с четвертого года украинец отказывается от добровольного накопления, то вся сумма (22%) будет идти в ПФУ.

Первый год (3%):

1% – обязательный взнос;

1% – обязательный взнос работодателя;

1% – дополнительный взнос.

Второй год (6%):

2% – обязательный взнос;

2% – обязательный взнос работодателя;

2% – дополнительный взнос.

Третий и последующие годы (9%):

3% – обязательный взнос;

3% – обязательный взнос работодателя;

3% – дополнительный взнос.

Но обязательный взнос работодателя (3%) платится, начиная с четвертого года только в том случае, если работник вносит дополнительный взнос. Если же не будет дополнительного взноса, вместо 3% на персональный счет эти же 3%, как и до введения накопительного уровня, будут платиться в Пенсионный фонд на солидарный уровень.

Дополнительный взнос – добровольный. Это процент от зарплаты, которую работодатель будет забирать и автоматически переводить на пенсионный счет своего сотрудника. Если вы не хотите, чтобы часть зарплаты откладывалась на пенсию, то от дополнительного взноса нужно письменно отказываться каждый год.

"Ежегодно 1 января работодатель возобновляет начисление, удержание и выплату дополнительного накопительного взноса в размерах, определенных в абзаце первом настоящей части, за работников, отказавшихся от его уплаты, о чем не позднее чем за два месяца уведомляет таких работников. Возобновление выплаты накопительного взноса осуществляется в случае, если работником в период со дня уведомления работодателем о возобновлении уплаты дополнительного накопительного взноса до даты возобновления его уплаты не будет подано заявление о прекращении уплаты взноса, указанное в абзаце втором настоящей части. Работник может отказаться от выплаты возобновленного дополнительного накопительного взноса путем подачи соответствующего заявления работодателю", – говорится в проекте закона.

То есть с одной стороны, разработчики реформы дали возможность не платить за дополнительные накопления, а с другой – по умолчанию предлагают делать такие накопления для всех. Если вы считаете, что вам не нужно вносить дополнительный взнос, готовьтесь каждый год писать заявления об отказе. Такая практика действует и в ряде других стран. Это позволяет привлечь как можно больше вкладов в накопительный уровень, но одновременно позволяет принудительно не увеличивать фискальную нагрузку.

Например, допустим, что у вас средняя зарплата (на сегодня это около 22 тыс. грн) и при этом вы не планируете отказываться от добровольных взносов. В результате из 22 тыс. грн после запуска накопительного уровня вам придется платить: первый год на 220 грн больше, второй год – на 440 грн (если зарплата не увеличится), на третий год – на 660 грн больше ежемесячно (если зарплата не увеличится).

В Минсоцполитики считают, что накопительный уровень позволит увеличить пенсию на 15-20% от среднего при жизни заработка. То есть если предположить, что вы на протяжении жизни получали среднюю зарплату, то на сегодняшний день речь идет о 3300-4400 грн, на которые может возрасти общий размер пенсии. Однако на самом деле все гораздо сложнее.

Во-первых, если вы планируете получать пенсию, например в течение 20 лет, то в идеальной ситуации накапливать средства стоит в течение 40 лет. В таком случае действительно можно рассчитывать на то, что, откладывая 9%, можно будет получать в старости дополнительную пенсию в размере около 18%, рассказывает OBOZ.UA эксперт по вопросам финансового обеспечения Лидия Ткаченко.

"Размер выплат в накопительной системе напрямую зависит и от размера ежемесячного взноса, и от доходности. Мы живем в сложное время, и экономическая неопределенность очень велика", – рассказывает эксперт. Если учесть, что доходность компенсирует инфляцию, а также расходы по содержанию пенсионного фонда, то с накоплениями в течение 40 лет действительно можно получить ощутимую надбавку. Однако если накапливать 9% в течение 20 лет и при этом вы планируете провести на пенсии те же 20 лет, рассчитывать на выплату, которая будет значительно больше размера взноса, не стоит.

Куда пойдут деньги и почему решили запускать накопительный уровень

Первые три года после реформы накопительные взносы направляются в государственный фонд, который будет иметь корпоративную структуру управления. Этот государственный фонд еще предстоит создать. А уже с четвертого года украинцы смогут сами выбирать, в какой частный пенсионный фонд направлять свои взносы.

Частными пенсионными фондами уже пользуется около 900 тыс. работающих украинцев. Один из первых пенсионных фондов, на протяжении 20 лет работающий в Украине, на своем сайте отмечает доходность в размере 17,1% годовых. Такая доходность должна компенсировать уровень инфляции, а также расходы на содержание фонда. Однако даже периода в 20 лет мало для того, чтобы говорить о стабильной работе накопительного пенсионного фонда.

Накопительный уровень пенсионного обеспечения, согласно проекту закона Минсоцполитики, должен заработать через год после окончания войны. Главные проблемы, которые Минсоцполитики в своем законопроекте решить не может, – экономические условия, которые следует ожидать после войны.

Без накопительного уровня пенсионного обеспечения рассчитывать на значительную пенсию не приходится. Уже сейчас в Украине 10,7 млн работающих (из которых 1,9 млн декларирует минимальную зарплату) содержат 10,3 млн пенсионеров. И ситуация с солидарной системой лучше не станет. Так что единственный способ рассчитывать на пенсию, размер которой может обеспечивать хотя бы базовые потребности, – иметь частный накопительный счет.