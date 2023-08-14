Магазины резко переписали цены: как изменилась стоимость популярного овоща

В Украине подешевела морковь. При чем, значительно: к примеру, 14 августа килограмм этого овоща стоит в среднем 18,98 грн, что почти на 31 грн ниже средней цены июля в 49,76 грн.

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Об этом сообщает "Минфин". Согласно его данным, в отдельных сетях супермаркетов морковь стоит (за 1 кг):

Megamarket – 24,9 грн;

Varus – 15,9 грн;

Metro – 15,5 грн;

Auchan – 19,6 грн.

Подешевела и молодая морковь. При этом ее цена упала еще больше – почти на 34 грн/кг. Так, в июне она стоила в среднем 47,41 грн, а сейчас – 13,49 грн.

Цены упадут еще больше

Резкое удешевление моркови вызвано несколькими факторами, рассказывают аналитики EastFruit. В частности:

низким спросом;

ростом предложения на рынке – ведь уборка урожая в настоящее время пребывает в активном состоянии.

"Предложение моркови на рынке на данный момент заметно больше, чем в прошлом году, что обусловлено ростом производства данного корнеплода. Стоит отметить, что на данный момент морковь в украинских хозяйствах уже в среднем на 22% дешевле, чем в аналогичный прошлогодний период", – объясняют они.

Сложившаяся ситуация, отмечается, может привести к тому, что в дальнейшем морковь подешевеет еще сильнее. Что, отмечается, признают сами фермеры.

"Украинские фермеры вынуждены и далее снижать отпускные цены на морковь в условиях роста предложения и невысокого спроса. При этом игроки рынка не исключают дальнейшего ценового снижения в данном сегменте, если темпы сбыта этой продукции не ускорятся", – констатируют авторы материала.

Овощи дешевеют

Впрочем, подешевела не только морковь, но и другие овощи т.н. "борщевого набора", достигнув нижней планки. Речь о:

картофеле;

луке;

капусте;

свекле.

Как рассказал OBOZREVATEL советник директора по агропромышленному комплексу оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Иван Стефанишин, стоимость просела даже по сравнению с началом августа прошлого года. Причина – переизбыток основных овощей.

"Посажено очень много борщевого набора, и нет на него спроса – предложение слишком велико. Это свидетельствует о нестабильности нашего производства и желании заработать за день кучу денег. Как для населения ситуация прекрасная, а для производителя – катастрофическая", – сказал Стефанишин.

Как сообщал OBOZREVATEL, помидоры, к примеру, подешевели почти на 40 грн. Так, по состоянию на 13 августа розовые стоили в среднем 38,12 грн/кг, а средняя цена июля составляла 74,4 грн.

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