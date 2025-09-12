Квартиры и земля на миллионы: САП требует конфискации имущества главного санврача Украины

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подала иск о конфискации двух домов и двух участков в Киевской области стоимостью более 3,2 млн грн у заместителя министра здравоохранения – главного санитарного врача Украины. На этой должности сейчас работает Игорь Кузин.

О подаче иска официально сообщили в САП. Имя фигуранта не называется, однако, как указано на сайте Минздрава, упомянутую в релизе прокуратуры должность занимает именно Кузин.

Главное, что нужно знать

САП считает активы кузина более чем на 3,2 млн грн необоснованными .

. Кузин, по данным следствия, в 2021-2022 годах купил 2 земельных участка и 2 жилых дома на Киевщине, а анализ доходов и расходов чиновника показал, что такую недвижимость невозможно было приобрести счет законных источников .

. По данным СМИ, речь идет об участках земли площадью 0,2 и 0,145 га и двух жилых дома на 98,8 и 105,1 кв. м.

Недвижимость, вероятно, расположена в Старых Безрадичах и Тарасовке Обуховского района Киевской области.

Киевской области. Иск о гражданской конфискации был подан 12 сентября 2025 года в Высший антикоррупционный суд (ВАКС).

(ВАКС). На дома и землю уже наложен арест.

Что такое гражданская конфискация

Речь идет об механизме гражданской конфискации незаконных активов. Он закреплен в законе "О предотвращении коррупции" и в процессуальном законодательстве.

Это отдельная процедура в гражданском судопроизводстве. Очередность действий госорганов такова:

НАПК, НАБУ или другая структура выявляет активы с сомнительным происхождением – это случаи, когда чиновники или связанные с ними лица не могут доказать законность происхождения средств.

Информация передается в САП.

Прокурор подает иск в ВАКС, рассматривается гражданский спор, не уголовное дело.

Суд рассматривает дело и может принять решение о конфискации в пользу государства – то есть о возврате незаконно приобретенного имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине по другому правовому механизму конфисковали активы беглого экс-регионала Владимира Олейника. При этом суд не полностью удовлетворил требования истца.

