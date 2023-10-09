Украинцы могут дорого продать монеты времен СССР: какие ценятся

Старые монеты времен СССР в основной своей массе являются просто старыми монетами и не представляют никакой ценности. Дорого же можно продать только копейки из драгоценных металлов – например, серебра или золота.

Об этом OBOZREVATEL рассказал редактор сайта "Монеты-Ягодки" Виталий Ткач. Также, по его словам, ценятся редкие монеты.

В частности, рассказал эксперт, коллекционеры могут дорого заплатить за монеты, к примеру, 1947-1958-х годов выпуска. Однако найти "в свободном доступе" их – или ценные разновидности других лет – практически нереально.

Сколько заплатят за обычные советские монеты

А вот обычные советские монеты, которые украинцы все еще могут найти в старых кошельках, в кладовках либо чердаках, по словам эксперта, нумизматы могут купить за символическую 1 грн. Но если те в плохом состоянии, вряд ли можно будет надеяться и на это.

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"С высокой вероятностью это будет ржавая монета. Это, а также то, что она может быть еще и потемневшей, стоимости не прибавляет. Напротив – снижает", – отметил Ткач.

Как определить стоимость монеты

Впрочем, если же есть подозрения, что имеющаяся монета представляет какую-либо ценность, ее следует показать специалисту, который проведет оценку. При чем, отметил Ткач, сделает это бесплатно – "поскольку на 99% монета ничего не стоит".

Найти таких специалистов можно в тематических группах и пабликах в соцсетях. Чтобы специалист максимально точно определил степень ценности монеты, следует отправить ему четкое фото:

аверса;

реверса;

гурта – ведь "если например, насечка будет крупная или мелкая, это уже разные разновидности".

Как сообщал OBOZREVATEL, дорогими и коллекционными не станут и копейки, выпущенные до 2003 года, которые НБУ выводит из оборота. Дело в том, что они были выпущены большими тиражами и из обычных материалов.