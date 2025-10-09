Коллекции бриллиантов, оружие и дворец: директор госпредприятия владеет огромным имуществом

Руководитель государственного предприятия "Украинские энергетические машины" Виктор Субботин задекларировал впечатляющее количество дорогостоящего имущества. Его супруга владеет как минимум десятью коллекциями ювелирных украшений, а сам чиновник – целым арсеналом оружия.

Как сообщает СтопКор, Субботин возглавляет предприятие уже более 17 лет. При этом в 2023 году доходы компании сократились до 376 млн грн.

"В то время как государство тратит более 7 млрд грн на восстановление энергетики, уровень личного благосостояния руководителя остался неизменно высоким. Пока госпредприятие сокращает доходы, его руководитель декларирует элитные поместья, золотой запас и люксовое имущество", – говорится в сообщении.

Коллекции ювелирных изделий и шубы

Согласно декларациям, супруга Виктора Субботина владеет по меньшей мере десятью коллекциями ювелирных изделий. Среди них:

украшения Pasquale Bruni на сумму около 500 000 грн ,

на сумму около , драгоценности Carrera y Carrera стоимостью более 1 млн грн.

Кроме того, в собственности семьи – 15 элитных часов от Ulysse Nardin и Chopard, инкрустированных бриллиантами.

Также упоминается несколько дорогих шуб из норки и соболя. Например, изделие итальянского бренда Marco Vanoli оценивается в 2 300 евро. В перечень роскоши входит и сумка Hermès Birkin из кожи крокодила.

Арсенал оружия

Сам Виктор Субботин задекларировал обширный арсенал стрелкового оружия – карабины, ружья и пистолеты. Среди них:

ружье Krieghoff 12-го калибра стоимостью более 200 000 грн ,

, винтовка Browning калибра 5.6 мм, оцененная примерно в 60 000 грн.

Огромное имение

В то же время, несмотря на наличие средств, в декларации за 2024 год указано, что Субботин проживает в скромном помещении для отдыха, которое он приобрел еще в 2018 году.

Тем не менее, отмечается, это может быть лишь его официальным жильем. Ведь, по данным расследователей, на самом деле семья чиновника пользуется имением в Харькове площадью более 1 000 кв.м.

"На территории расположены еще один дом площадью почти 120 кв. м, два гостевых дома, фонтан, подстриженный газон и декоративные насаждения", – говорится в материале.

"Скрытая" недвижимость

Официально этот объект Субботину не принадлежит – он оформлен на Нину Яценко, предположительно, тещу чиновника. По данным журналистов, дом был приобретен в сентябре 2022 года, когда российские войска находились под Харьковом.

Кроме того, семья Субботина приобрела несколько земельных участков. Их общая сумма составила около 400 000 грн.

"В 2023 году Нина Яценко оформила на себя еще один участок и дом площадью 272 кв. м в Ужгороде. Его общая стоимость превышает 3,2 млн грн. Еще один дом с солнечными панелями и видеонаблюдением также записан на нее", – подытожили авторы материала.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время народный депутат от "Слуги народа" Владимир Тимофийчук потратил в этом году более 1,17 млн грн на плитку "травертин", хотя его официальный годовой доход в 2024 году составлял лишь 718 570 грн. В частности, нардеп владеет двумя домами площадью 71,5 и 366 кв. м, а закупка плитки на такую сумму позволит проложить более 619 кв. м.

