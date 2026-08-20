Касается пенсионеров с внуками: кто получит в сентябре надбавку в размере 150 грн
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В сентябре неработающие пенсионеры, имеющие на иждивении несовершеннолетних детей или внуков, могут получить дополнительную надбавку к пенсии в размере 150 гривен. Выплата в начисляется сверх основного размера пенсии по возрасту, инвалидности или за выслугу лет.
Соответствующая норма закреплена в постановлении Кабинета министров от 16 июля 2008 г. №654. Соответствующая выплата ежемесячно начисляется на каждого ребенка, находящегося на иждивении пенсионера, до достижения ребенком совершеннолетия.
Условия получения надбавки
- Доплата назначается на детей или внуков в возрасте до 18 лет.
- Получатель обязательно должен быть неработающим (не находиться в трудовых отношениях и не быть зарегистрированным в качестве "ФОП").
- На ребенка не должна быть назначена пенсия или иной вид государственной социальной помощи.
Перечень документов для оформления
Для назначения надбавки пенсионеру необходимо обратиться с заявлением в сервисный центр Пенсионного фонда Украины. К заявлению прилагаются:
- паспорт гражданина Украины;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);
- трудовая книжка (или другие документы, подтверждающие факт увольнения);
- свидетельство о рождении ребенка или внука;
- документы, подтверждающие нахождение ребенка на иждивении пенсионера (например, справка о совместном проживании).
Когда выплата прекращается
Выплата осуществляется до достижения ребенком 18 лет при условии, что пенсионер остается неработающим. В случае официального трудоустройства или регистрации в качестве "ФОП" право на надбавку теряется.
Получатель обязан немедленно уведомить Пенсионный фонд об изменении статуса. Если этого не сделать, выплаченные без оснований средства подлежат обязательному возврату.
Как уже сообщал OBOZ.UA, в 2027 году правительство планирует перейти к новой пенсионной модели с базовой выплатой, страховой пенсией, профессиональными программами и накоплениями, а минимальную пенсию хотят поднять до 6–7 тыс. грн. Для накопительного уровня планируется автоматическая регистрация работников и государственное софинансирование: на каждый 1% взноса человека государство будет добавлять еще 1%.
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