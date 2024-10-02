Какими будут графики отключения электроэнергии зимой: названы два сценария

Украинские энергетики не всерьез рассматривают возможность перезимовать без отключений электроэнергии. Энергетический дефицит будет – в зависимости от строгости грядущей зимы света может не быть от 2 до 16 часов в сутки.

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Об этом в интервью OBOZ.UA заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Он прогнозирует, что зима 2024-2025 годов вряд ли пройдет совсем без отключений, поэтому следует готовиться к лучшему и худшему сценарию развития событий.

"В хороших сценариях отключения будут продолжаться 2-4 часа в сутки, и будут происходить только в течение отдельных периодов зимы, когда температура снизилась, 1-2 недели. В плохих сценариях (особенно в случае, если морозы будут стойкими и длинными, то есть, скажем, -15 и там 3 недели стоит такая погода) нам будет очень грустно, будем откровенны. Речь будет идти о 14-16 часах ограничений в сутки", – предупредил эксперт.

Кроме того, следует учитывать, что Россия не оставляет попыток разрушить украинскую энергосистему. Поэтому дополнительные атаки и разрушение энергообъектов усугубят ситуацию, в которой окажется Украина.

Харченко напомнил, что каждый день на отремонтированных блоках происходят небольшие аварии, из-за которых они выпадают с работы на 2-3 дня. Поэтому говорить о надежности и стабильности энергосистемы сегодня рано.

"С одной стороны, все сложно, с другой стороны, много усилий и подготовки. Поэтому мой прогноз все-таки мы будем проходить эту зиму без апокалиптического сценария. Да, нам будет всем сложно, но никаких техногенных катастроф большого масштаба и апокалипсиса не случится", – подчеркнул директор Центра исследований энергетики.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине тоже прогнозируют, что избежать отключений в морозные дни будет невозможно. По их данным, зимой отключения электроэнергии в Украине будут продолжаться от 4 до 18 часов в сутки. При этом ситуация будет отличаться в зависимости от региона.

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