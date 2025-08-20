Как не потерять все деньги в один миг: украинцам дали 5 простых советов

Для того чтобы сохранить свои деньги, украинцам советуют внимательно подходить к выбору финансовых инструментов – хранить средства в надежных банках, пользоваться официальными программами страхования вкладов и не рисковать с сомнительными схемами. Отмечается, что только благодаря осторожности, диверсификации сбережений и контроля над собственными расходами можно обеспечить финансовую стабильность.

Об этом пишет образовательный проект Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) по финансовой грамотности"Финкульт". По их словам, в современном мире финансовая безопасность становится одной из главных составляющих уверенного будущего.

Умение правильно распоряжаться собственными средствами, избегать рисков и пользоваться надежными инструментами помогает не только накапливать деньги, но и защищать их от непредвиденных обстоятельств. По словам экспертов, финансовая безопасность – это решение относительно ваших денег, которые вы принимаете ежедневно.

Каждая покупка, каждый вклад или инвестиция формируют ваш завтрашний день. И чем больше вы знаете о защите собственных финансов, тем спокойнее и увереннее чувствуете себя в будущем. "Финкульт" подготовил пять простых, но действенных советов для тех, кто только начинает свой путь в мире финансов:

определяйте финансовые цели;

Без четкой цели сложно принимать правильные решения. Общее "хочу накопить" не работает. Зато конкретная цель – "отложить 10 000 грн на подушку безопасности" или "собирать по 2 000 грн ежемесячно на отдых" – дает четкий ориентир и помогает выстроить шаг за шагом дорожную карту.

не принимайте решений под влиянием эмоций;

Финансовые ошибки чаще всего случаются тогда, когда мы действуем импульсивно. Крупная покупка, подписание кредитного договора или рисковая инвестиция под влиянием момента могут стоить дорого. Эксперты советуют всегда брать паузу: сутки, а иногда и неделю, чтобы все проанализировать, посчитать и сравнить варианты.

проверяйте финансовые учреждения;

Перед тем как открыть депозит, инвестировать или даже заказать банковскую карту, обязательно проверьте, имеет ли учреждение лицензию и подчиняется ли оно регулятору. Это защищает от мошеннических схем и гарантирует, что ваши средства под наблюдением государства.

В Украине действует система гарантирования вкладов физических лиц. Если вы размещаете деньги в банке, который является участником Фонда гарантирования вкладов, государство гарантирует их возмещение в случае банкротства банка. Во время военного положения Фонд гарантирует 100% возмещение всех вкладов.

Через три месяца после его завершения сумма возмещения составит до 600 тыс. грн. В случае ликвидации банка выплаты осуществляют через банки-агенты, чтобы вкладчики могли быстро и удобно получить свои деньги.

создавайте финансовую подушку безопасности;

Резервные средства – это ваш личный спасательный круг. Начните с малого: откладывайте хотя бы 5% от каждого дохода. Даже несколько тысяч гривен, отложенных "на черный день", могут стать решающими в сложной жизненной ситуации – от ремонта авто до внезапных медицинских расходов.

будьте осторожны с информацией из Интернета.

Не все советы, которые работают для других, подойдут именно вам. Бюджет, темп накоплений или выбор инструментов следует адаптировать под собственный стиль жизни и уровень риска, который вы готовы принять. Всегда проверяйте источники, ищите официальную информацию и советуйтесь со специалистами.

