Как остаться на связи, когда нет света: украинцам дали 4 ключевых совета

У украинцев в условиях масштабных отключений света традиционно возникают проблемы со связью. Чтобы работал и мобильный, и домашний интернет, в правительстве рекомендуют пользоваться национальным роумингом, экономить трафик, подключить Wi-Fi через технологию xPON, и на всякий случай иметь загруженную карту "Пунктов несокрушимости".

Такие советы 10 октября озвучили в Министерстве цифровой трансформации. Там заверили, что мобильные операторы в Украине перевели базовые станции на генераторы и аккумуляторные батареи, а инженерные бригады начали работать в усиленном режиме.

Четыре совета от Минцифры

Подключите xPON , чтобы иметь доступ к интернету в течение 72 часов: проверьте, подключил ли ваш провайдер xPON на интерактивной карте или просто позвоните в его колл-центр.

Воспользуйтесь нацроумингом : перейдите в "Параметры" смартфоне, далее в "Сотовые данные " и "Выбор сети". Нужно убрать "Автоматически" и вручную выбрать оператора с доступной сетью – UA-KYIVSTAR, LIFECELL или Vodafone UA.

Отключите автоматическую загрузку фото и видео в мессенджерах.

Заранее загрузите Карту Пунктов несокрушимости в Дії – с главного экрана приложения.

"Страна-террорист в очередной раз осуществила массированную ракетную атаку по энергетической инфраструктуре. В Киеве и девяти областях происходят аварийные обесточивания, но жители регионов остаются на связи с родными", – заявили в Минцифры.

Как дома провести интернет, который работает без света: инструкция

Такое подключение может обеспечить несколько технологий. Это:

xPON (интернет без света – до 72 часов). Это самая современная энергосберегающая технология, требующая в десятки раз меньшие затраты на поддержку интернет-сетей в случае обесточивания.

FTTx (4-8 часов, редко до 72 часов). Это наиболее распространенная технология интернет-доступа, требующая питания от аккумуляторов и генераторов.

DOCSIS (4-8 часов, иногда до 72 часов). По сути, это передача интернета через телевизионный кабель.

xDSL (4-8 часов, иногда до 24 часов). Такая технология передает интернет через телефонные кабели.

Соответственно, абоненту в первую очередь нужно уточнить у своего интернет-провайдера, перешел ли он на энергосберегающие сети и на какой срок сможет обеспечить интернет-соединение в случае отключения света. Если у провайдера нет возможности подключить интернет по этой технологии, следует найти ближайшего оператора услуги, который работает с выбранной технологией, и подать заявку на подключение. Чтобы интернет провели быстрее, лучше скооперироваться с соседями, ведь каждому провайдеру более выгодно подключать не одного, а сразу несколько абонентов.

Когда интернет проведут, нужно будет обеспечить автономную работу интернет-оборудования в квартире или частном доме. Для этого понадобятся:

повербанк или другой источник бесперебойного питания для Wi-Fi-роутера, а также для терминала PON (при необходимости);

специальные кабели, через которые можно подключить эти устройства к повербанку или бесперебойнику.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине 10 октября из-за массированной атаки РФ на энергетические объекты графики отключения электроэнергии ввели в ряде областей. К вечеру аварийные отключения применяются в Киеве, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской области, действуют почасовые графики на Черниговщине. При этом в Харьковской области удалось уменьшить объем отключений, а киевлянам постепенно возвращают энергоснабжение.

