Кабмин ограничил космические пенсии: как муж судьи отменил новое ограничение и будет получать по 72 тыс. грн в месяц

Кабинет министров с января начал ограничивать "спецпенсию" (это предусмотрели и в Законе "О государственном бюджете"). В результате выплаты, в 10 раз превышающие минимальную пенсию, начали сокращать на соответствующий коэффициент. Под сокращение попала только разница между 10 минимальными пенсиями и фактической выплатой. Такое нововведение не задело судей и тех военных, которые защищали Украину начиная с 2014-го.

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Уже через несколько месяцев суды по всей стране приняли более 670 решений об отмене ограничений. Среди них, например, бывший прокурор Александр Озерянский. Он отменил коэффициенты благодаря решению Днепропетровского окружного админсуда. Именно здесь судьей работает его супруга Светлана.

О том, кто и как отменяет ограничение спецпенсий с помощью коэффициентов, читайте в материале OBOZ.UA.

Ограничения массово отменяют в судах: пока речь идет о сотнях решений, но их может быть тысячи

Пока в Минсоце считают сэкономленные миллиарды, спецпенсионеры готовятся к судебным тяжбам. По состоянию на 19 марта суды приняли уже 686 решений по отмене коэффициентов. Пока это незначительная часть от общего количества "богатых" пенсионеров. В конце прошлого года по запросу OBOZ.UA в ПФУ сообщали, что пенсию выше 23,6 тыс. грн получают 24,6 тыс. украинцев. Всех их затронули новые ограничения.

Пока 686 решений – незначительная часть от общего количества спецпенсий. Однако украинские суды очень быстро могут изменить ситуацию. В настоящее время в судах уже принято 672 тыс. решение о повышении пенсий. Некоторые эти решения приняты задним числом: то есть выплата пересчитывается за годы, это нивелирует эффект от введенных ограничений.

Чаще коэффициенты отменяют военные. Это кадровые офицеры, которые вышли на заслуженный отдых еще до войны, чаще всего они не принимали участия в военных действиях, однако при этом получают десятки тысяч гривен пенсий. Обычные украинцы, мобилизованные с начала полномасштабной войны, на такие пенсии права не имеют. Однако, помимо военных ограничений, отменяют также и другие категории "особых" пенсионеров.

К примеру, прокуроры. Днепропетровский окружной админсуд 3 марта 2025 года отменил ограничение пенсии для Александра Озерянского. Его супруга Светлана в этом же судье работает судьей. Сам Александр сейчас занимает должность главного государственного инспектора Днепровской таможни, а до этого работал в Госгеокадастре и заместителем прокурора Полтавской области. В прошлом году мужчина получал на таможне зарплату в размере 18,6 тыс. грн в месяц. В то время как его прокурорская пенсия составляла 71,9 тыс. грн в месяц.

С января 2025 года пенсию Озерянского сократили с 72 тыс. до 33,6 тыс. грн. Выплату перечислили со специальными коэффициентами. Бывший прокурор сразу же обратился в ПФУ с требованием перечислить выплату и отменить ограничения. Пенсионный фонд, ссылаясь на постановление Кабмина, в таком перерасчете отказал. Тогда Озерянский обратился к коллегам своей жены и уже 5 марта получил решение о перерасчете выплаты начиная с 1 января. Теперь ему должны компенсировать то, что он не получил за январь и февраль, а с марта будут платить по 72,3 тыс. грн.

Кстати, саму пенсию прокурор также получил через Днепропетровский окружной админсуд. Пенсионный фонд самостоятельно не назначает выплату, размер которой выше 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных (сейчас это 23,6 тыс. грн). Такую выплату можно получить только судьям или же по решению судей.

При этом и без повышенной пенсии, судя по декларации, семья Озерянского жила на широкую ногу. Например, 18 января экс-прокурор купил Toyota Land Cruiser в 2022 году за 3,1 млн грн. При этом и прокурор, и его жена задекларировали по 350 тыс. грн наличных в качестве накоплений.

Какие пенсии получают "специальные" пенсионеры

В прошлом году из Пенсионного фонда потратили около 120 млрд грн на высокие спецпенсии. При этом по общим правилам на заслуженный отдых вышли 7 508 295 украинцев. Если бы эти средства разделили между обычными украинцами, ежемесячную выплату можно было бы повысить на 1,3 тыс. грн. В результате средняя пенсия вместо 6,3 тыс. грн составляла бы 7,6 тыс. грн.

Среди специальных пенсионеров не только судьи, некоторые чиновники и прокуроры, но и военные. На самом деле военнослужащие в отставке – самая большая категория пенсионеров с особым выплатами. Для тех, кто защищал Украину от российского агрессора, ограничения не будут применять. Также не ограничивают выплаты судей. Дело в том, что по закону они получают не пенсию, а пожизненное содержание.

Постановлением Кабмина №1 от 3 января 2025 года для части пенсий размером от 10 до 11 прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность, коэффициент составляет 0,5. Кроме того:

для пенсий от 11 до 13 прожиточных минимумов – 0,4;

от 13 до 17 – 0,3;

от 17 до 21 – 0,2;

21 и выше – 0,1.

Так, часть выплаты размером от 23 610 до 25 971 грн будет сокращена вдвое. А часть, которая превышает 49 581 грн, сразу в 10 раз. И хотя в Минсоце считают, что конституционные права пенсионеров таким решением не ограничиваются, потому что урезают не ту часть пенсии, которая обеспечена страховыми взносами, а особые надбавки. Однако судьи в судах с таким утверждением не согласны. Высокие пенсии были предусмотрены профильными законами, поэтому фактически урезание выплат – сокращение пенсионных прав.

"Применение ограничений вызвано имеющимися финансовыми ограничениями вследствие военного положения. При этом страховая (то есть обеспеченная страховыми взносами и гарантированная Конституцией) часть пенсий будет выплачиваться без ограничений; коэффициенты применяются только для той части выплаты, которая не обеспечена взносами и является дополнительной "привилегией".

Почему решение о коэффициентах поможет только временно

Даже если большинство спецпенсионеров не будут обращаться в суд по отмене коэффициентов и получать ограниченные выплаты, это решение – временное. Оно будет действовать только в 2025-м и во время военного положения. При этом сотни тысяч специальных пенсионеров будут продолжать получать выплаты, размер которых достигает 390 тыс. грн.

Как уже писал OBOZ.UA, за последние десятилетия в Украине появилась отдельная группа – это "специальные" пенсионеры. К ним относятся силовики, прокуроры, судьи, чернобыльцы. Они имеют особые условия для выхода на заслуженный отдых, пользуются отдельными законами.

Главная проблема – правительство даже не пыталось разработать изменения и, например, урезать пенсии прокурорам или судьям. Еще один возможный вариант – увеличить единый соцвзнос для тех, кто имеет специальные пенсионные права. Обычный украинец платит по зарплате ЕСВ в размере 22% и может рассчитывать на пенсию, размер которой будет меньше 30% привычного заработка. Судья или прокурор (воспользовавшись старой редакцией закона) могут раньше выйти на пенсию и получать выплату в размере 90% зарплаты. И при этом они также платят ЕСВ в 22%.

Несправедливая система распределения публичных средств – одна из ключевых проблем пенсионной системы. Распределение уже существующего ресурса пропорционально уплаченным взносам – один из возможных вариантов значительного увеличения размера пенсий.