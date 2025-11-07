Ирландия изменила стратегию размещения украинцев: в посольстве объяснили правила

Ирландия сокращает срок государственного размещения для новоприбывших украинцев с 90 до 30 дней, при этом во время проживания будут выплачиваться небольшие недельные пособия. После выезда из центра украинцы могут претендовать на стандартные социальные выплаты и искать жилье самостоятельно, тогда как работающих переселенцев в будущем планируют обязать частично оплачивать стоимость проживания.

Об этом сообщает Embassy of Ukraine to Ireland. Согласно обновленной политике украинцы, которые обращаются за временной защитой и нуждаются в жилье от государства, теперь смогут проживать в центрах размещения не более 30 дней.

Ранее этот период составлял 90 дней, однако власти заявляют, что текущие ресурсы не позволяют обеспечивать такой длительный период проживания для всех. Кроме более короткого срока проживания, определены также размеры выплат, которые будут получать люди во время пребывания в центрах:

38,80 € в неделю – на одного взрослого;

– на одного взрослого; 29,80 € в неделю –– на ребенка.

Также украинцы сохраняют право на детские выплаты (Child Benefit). После окончания срока проживания в центре люди могут:

самостоятельно искать жилье;

подаваться на стандартную социальную помощь, которая равна помощи граждан Ирландии –– но только при условии соответствия критериям.

Во время пребывания в центре украинцам будут предоставлять информацию и консультации по поиску работы, аренде жилья, профессиональному обучению, оформлению социальных выплат. Власти подчеркивают, что основная цель таких центров – не долговременное проживание, а адаптация и интеграция. Изменения не касаются тех украинцев, которые:

уже проживают в государственном жилье;

находятся под действием действующей 90-дневной политики;

получили другой формат государственного размещения до ноября 2025 года.

То есть новые правила распространяются только на новоприбывших. По данным правительства, с 2022 года статус временной защиты в Ирландии получили более 120 тысяч украинцев. Около 83 тысяч до сих пор находятся в стране. Власти отмечают, что возможности размещения почти исчерпаны, особенно после того, как возросло количество молодых мужчин, выезжающих из Украины.

По информации RTE, в среднем в Ирландию сейчас прибывает около 50 новых заявителей в неделю. Если тенденция не изменится, места в государственных жилищных программах могут полностью закончиться. "Очевидно, что это создает давление на систему. Если количество прибывших не уменьшится, нам придется искать дополнительные ресурсы или менять правила", – заявил министр юстиции Джим О'Каллаган.

Придется ли украинцам платить за проживание

Так, для тех, кто работает, планируют ввести еженедельные взносы на покрытие стоимости проживания в центрах. Пока это только согласованная модель, которую еще должны утвердить. Минимальная сумма – от 0 до 238 € в неделю, в зависимости от дохода.

Доход в неделю Размер взноса До 97 € 0 € 150 € 15 € 210 € 35,7 € 340 € 83,3 € 405 € 119 € 600 €+ 238 €

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Нидерланды готовятся запретить работать беженцам из так называемых "безопасных стран" и ввести различные условия для тех, кто имеет высокие и низкие шансы на получение вида на жительство. Однако эти новые правила не касаются украинцев со статусом временной защиты – они и в дальнейшем смогут работать без ограничений.

