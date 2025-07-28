Беженцы не вернутся за один день: нужны ли льготы, чтобы привлечь украинцев из-за рубежа

Украинские беженцы не вернутся за один день – возвращение станет возможным только с наступлением мира и созданием достойных условий жизни в Украине. Отмечается, что льготы и финансовые бонусы не станут решением вопроса. Настоящей мотивацией может стать мир и создание в Украине условий жизни, сопоставимых с европейскими.

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Об этом рассказал народный депутат из "Слуги народа", председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. По его словам, никаких быстрых решений не существует, а возвращать людей нужно не льготами или подачками, а достойными условиями жизни.

"Мы точно заинтересованы в том, чтобы люди возвращались обратно", – подчеркивает Гетманцев. Однако он добавляет, что не существует ни одного рецепта, который заставит миллионы людей собрать чемоданы за один день или даже год.

Возвращение возможно только после достижения мира – это стартовая точка, с которой начнется восстановление не только экономики, но и доверия. Главное не создавать иллюзий, что украинцы вернутся только потому, что кто-то пообещает выплаты.

Гетманцев открыто заявил, что бюджетных ресурсов на массовые льготы для возвращающихся нет. И главное, это было бы несправедливо по отношению к тем миллионам украинцев, которые остались в стране во время войны, работали, воевали, поддерживали экономику. "Те, кто остался, могут задать справедливый вопрос: а где мы в этом решении?" – отмечает Гетманцев.

Поэтому государство должно сосредоточиться не на льготах, а на создании достойных условий для всех граждан, независимо от того, оставляли ли они страну. По словам Гетманцева, следующие пункты действительно имеют значение для возвращения:

развитие экономики;

Чтобы украинцы возвращались, нужен сильный бизнес, который работает по прозрачным правилам. Закон один для всех, а бизнес должен чувствовать, что здесь безопасно, прогнозируемо и выгодно.

социальные услуги;

Медицина и образование – ключевые аргументы, по мнению Гетманцева, влияющие на решение о возвращении. Даже сейчас, по его словам, многие украинцы приезжают лечиться домой, потому что быстрее, дешевле, родной язык. Это – конкурентное преимущество, которое надо усиливать.

"Нам необходимо улучшать медицину, в том числе через внедрение страховой модели, которая позволит повысить качество сервиса", – отметил Гетманцев. Так же критически важно поднять зарплаты учителям, потому что без этого образование не будет иметь конкурентного качества.

культурная и психологическая адаптация;

Украинцы за рубежом часто сталкиваются с чувством неполноценности, даже если формально имеют права и защиту. Это тоже аргумент, ведь в родной среде комфортнее – по языку, культуре, привычкам. Но, чтобы возвращение было реальным, здесь должно быть качество жизни не хуже, чем в Польше, Германии или Чехии.

Отдельно Гетманцев раскритиковал популистские заявления иностранных политиков, которые жалуются на "бремя украинских беженцев". Он напомнил, что именно эти страны получают выгоду, ведь это рабочие руки, налоги, потребление.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Совет Европейского Союза официально продлил действие временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2027 года. Продление статуса позволяет им законно жить, работать, учиться и получать помощь без необходимости обращаться за убежищем.

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