Будут ли украинцев силой выселять из "хрущевок": как проведут "замену" устаревшего жилья и что можно получить

В Украине готовится обновленное жилищное законодательство, которое должно, в том числе, решить проблему устаревшего жилищного фонда. Сейчас десятки тысяч многоэтажек – с истекшим сроком эксплуатации. В домах не проводились капитальные ремонты, некоторые из них вообще в аварийном состоянии. Жить в них не только некомфортно, но и небезопасно.

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О том, как в Украине проведут обновление жилищного фонда и к чему следует готовиться, читайте в материале OBOZ.UA.

"Хрущевки" уже должны были демонтировать. Срок эксплуатации истек

Все панельные "хрущевки" имеют срок эксплуатации в 50 лет (нормативы, разработанные еще в СССР). Их должны были демонтировать в период не позднее 2005-2017 годов. Советские власти заявляли, что до 2000-го года "построят" коммунизм, а бюджетные "хрущевки" – временное решение, чтобы переселить украинцев из бараков и общежитий в собственное жилье.

В 2024-м миллионы семей продолжают жить в "хрущевках", часть из которых находится в аварийном состоянии. Первым домом, построенным в Украине во времена правления Никиты Хрущева, считается каркасно-панельный дом по адресу Большая Васильковская, 16 в Киеве еще в 1951 году. Дом имеет уникальную архитектуру, декорированный народными мотивами и совсем не похож на привычные "хрущевки". Однако с 1955-го, после вступления в силу постановления "Об устранении излишеств в проектировании и строительстве", начали массово строить серийное бюджетное жилье. Сейчас, через 70 лет, именно это жилье нуждается в срочной реконструкции.

В Киеве самые распространенные проекты "хрущевок" – 438, 464 и 480. Это кирпичные и панельные дома до пяти этажей. Худший вариант "хрущевок": проходные комнаты, смежный санузел и высота потолка в 2,47 м. Есть и "улучшенные" варианты: с высотой потолка в 2,7 метра, чуть большими балконами, отдельными комнатами (только в 5% "хрущевок").

Какой дом Срок эксплуатации Когда сносить Сталинки довоенные 125 лет 2050-2070 Сталинки послевоенные 150 лет 2095-2120 Хрущевки панельные 50 лет 2005-2020 Кирпичные 5-этажки. 75-100 лет 2055-2070 "Панельки" (1965-1980 гг) 100 лет 2055-2080 Современные 120 лет В зависимости от года строительства

В таблице указаны примерные сроки эксплуатации, исходя из нормативных показателей

"Некоторые украинские города имеют до 50% устаревшего жилищного фонда. В целом, количество такого жилья в Украине, по последним данным, собранным до войны, достигает более 30 тыс. объектов, из них более 10 тыс. приходится на "хрущевки". Все соглашаются, что что-то нужно с этим делать, но ситуация так и не меняется", – рассказывает OBOZ.UA глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

"Устаревшим" называют жилье, срок эксплуатации которого истек или истекает. Общая площадь устаревшего жилищного фонда по данным Государственной службы статистики составляет 4,33 млн. квадратов. А как отмечают в правительственном законопроекте 6458, цифра в 30 тыс. устаревших домов также может быть "устаревшей", потому что это данные за 2019 год.

"Продолжение эксплуатации таких домов несет в себе не только некомфортное существование жильцов таких объектов, но и прямую угрозу их жизненной среде. Именно такие кварталы (микрорайоны) являются объектом реконструкции и инвестирования", – говорится в законопроекте.

Киевский риелтор Максим Б. рассказывает OBOZ.UA : стоимость "хрущевок" в первую очередь зависит от района и состояния жилья. Если речь идет о старом доме в центре столицы, то такая "хрущевка" может стоить столько же, сколько и новый дом в отдаленном от центра районе. Также покупатели обращают внимание на состояние дома, ремонт в квартире.

"Если на фундаменте есть трещина, если в доме не проводили капитальные ремонты, если видно, если это спальный район, то здесь квартиры могут быть на 30% дешевле, чем в современных домах рядом. Молодежь не хочет приобретать "хрущевки", но есть много покупателей, которые всю жизнь жили в "хрущевках" и считают такое жилье вполне приемлемым для себя", – рассказывает риелтор.

Важно отметить, что состояние дома – индивидуальное. Даже две одинаковые "хрущевки", которые расположены рядом, могут иметь разные степени износа. Это зависит от условий эксплуатации, и особенностей строительства, и отношения владельцев квартир к своему дому.

Правительственный законопроект принят в первом чтении. Но это далеко не панацея

Главная идея законопроекта (а вместе с тем и новшеств, которые сейчас разрабатываются в профильном комитете) – "хрущевки", в первую очередь, будут модернизировать, ремонтировать, заменять инфраструктуру. Это позволит продлить срок эксплуатации (в некоторых случаях на десятилетия). И только если жилье действительно аварийное и его уже невозможно отремонтировать, вместо ремонта возможен демонтаж.

Действующий закон предусматривает, что для перестройки (или сноса и постройки нового дома на месте старого) необходимо согласие всех собственников. Но на практике добиться этого невозможно. Речь идет о старом жилом фонде, среди жителей которого есть, в том числе, и пожилые украинцы, которые несмотря на возможность получить обновленное жилье, или жилье большей площади, не соглашаются никуда переезжать.

"Во-первых, скажу, что жильцов подобных домов насильно никто не будет выселять – это миф. Во-вторых, все варианты еще будут прорабатываться, но международная практика в таких случаях говорит о "согласии большинства", например, поддержать решение должны 75% владельцев и более. Отдельно следует проработать и механизм отселения из аварийного и опасного дома по решению суда, например, это вопрос безопасности. В любом случае, разработанные практики должны учитывать интересы граждан", – говорит Шуляк.

Главная же проблема: непонятно, где взять деньги. Более того, в правительственном законопроекте нет четкой суммы, которую необходимо выделить на обновление жилищного фонда.

"В пояснительной записке к проекту отмечается, что его реализация "потребует дополнительных расходов государственного и/или местного бюджетов" (п. 5). При этом в финансово-экономических расчетах, приложенных к проекту, не указывается ориентировочный необходимый объем финансирования из государственного и местных бюджетов, как того требуют положения ч. 3 ст. 91 Регламента и ч. 1 ст 27 Бюджетного кодекса Украины. Отметим, что это подвергает сомнению возможность реализации проекта в случае его принятия", – говорится в отчете Главного научно-экспортного управления Рады.

Шуляк уверена, что вопрос финансирования будет напрямую зависеть от того, каким будет финальный вариант законодательства.

"В общем, реновация устаревшего жилья, кроме средств государственного и местного бюджетов, может происходить за счет фондов и грантов ЕС, безвозвратных ссуд и субсидий и даже на средства частных лиц", – пояснила она.

При этом, речь не идет о том, что украинцев начнут силой выселять из их "хрущевок". На самом деле, украинцы в первую очередь заинтересованы в том, чтобы их жилье попало под программу обновления. Это значительно увеличит его стоимость и фактически даст "вторую жизнь".