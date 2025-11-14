Готовы платить более 60 тыс. грн: кому и за что предлагают такие зарплаты

В октябре в Украине самые высокие зарплаты традиционно фиксировали в строительстве и логистике, где больше всего ищут штукатуров, фасадчиков, прорабов и дальнобойщиков с предложениями от 50 до 60 тысяч гривен. Высокие выплаты в этих сферах объясняются острым дефицитом квалифицированных рабочих и ростом объемов восстановительных и транспортных работ по всей стране.

Об этом OBOZ.UA рассказали специалисты одного из профильных кадровых порталов для поиска работы. Несмотря на сложную ситуацию в стране, тенденции остались схожими с предыдущим годом, больше всего зарабатывают в строительстве, логистике и технических специальностях.

Однако на этот раз прирост зарплат во многих категориях оказался даже выше, чем ожидалось. Как и в прошлом году, категория "Строительство и облицовочные работы" стала абсолютным чемпионом по количеству высокооплачиваемых вакансий. Рабочие, обладающие профессиональными навыками, нынче могут рассчитывать на действительно конкурентные доходы. В топе зарплат – такие позиции:

штукатур – 60 тыс. грн (+20% за год);

(+20% за год); фасадчик – 58 тыс. грн (+25%);

(+25%); прораб – 50 тыс. грн (+43%);

(+43%); каменщик – 48 тыс. грн (+6%);

(+6%); маляр – 48 тыс. грн (+32%);

(+32%); строитель/плиточник – 45 тыс. грн (+29%).

Одной из причин такого повышения стала активизация ремонтных и восстановительных работ во многих регионах, где требуются специалисты с опытом и высокой производительностью. Еще одна сфера со сверхвысокими доходами – логистика. В категории "Логистика и доставка" медианная зарплата дальнобойщиков в октябре 2025 года составила 53 тыс. грн, что на 5% выше, чем годом ранее. Вторую группу высокооплачиваемых вакансий формируют сразу несколько сфер:

медицина и стоматология;

Стоматологи в октябре 2025 получали 40 тыс. грн, что на 33% больше, чем в прошлом году. Это связано с нехваткой профильных специалистов и высоким спросом на частные медуслуги.

недвижимость;

Риелторы и менеджеры по продаже недвижимости также зарабатывали около 40 тыс. грн.

СТО и автомойки.

Автоэлектрик – 40 тыс. грн (+14%), автомаляр – 40 тыс. грн (без изменений), автослесарь – 38 тыс. грн (+15%), механик – 35 тыс. грн (+8%). Строительный сектор также имеет вакансии средней высокооплачиваемости: монтажники, сварщики и электрики получали 35-38 тыс. грн.

Больше всего предложений с зарплатами от 30 тысяч – в категории "Производство и рабочие специальности". Здесь в октябре 2025 зафиксировано такие медианные ставки:

токарь – 31 тыс. грн;

машинист экскаватора – 31 тыс. грн;

электрик – 30 тыс. грн;

механик – 30 тыс. грн;

технолог – 30 тыс. грн (+33%, наибольший рост);

(+33%, наибольший рост); столяр – 30 тыс. грн.

Также высокие зарплаты встречаются в агросекторе. В частности, пилорамщик – 32 тыс. грн, агроном – 30 тыс. грн, тракторист – 30 тыс. грн. Рынок подтвердил, что наиболее востребованными остаются рабочие специальности и профессии, связанные с производством, логистикой и восстановлением инфраструктуры.

