"Достаточно вложить 10-15%": украинцам посоветовали, как лучше инвестировать деньги

Сейчас золото остается защитным активом из-за высоких геополитических рисков и инфляционных угроз. Украинцам советуют держать в нем лишь 10-15% своих сбережений, используя его как страховую подушку, а не главный инвестиционный актив.

Об этом сообщает финансовый эксперт Алексей Козырев в комментарии СМИ. По его словам, мировые финансовые рынки сейчас переживают нестандартный период.

Геополитическое напряжение между ведущими государствами, риски глобальной инфляции и нестабильность валютных курсов заставляют инвесторов искать безопасные активы. Одним из таких "убежищ" традиционно остается золото, однако эксперты советуют подходить к его приобретению с умом.

Козырев отмечает, что повышенное геополитическое напряжение заставляет людей и инвесторов перемещать свои сбережения в драгоценные металлы. "Сейчас ситуация нестандартная, геополитическое напряжение очень большое, плюс угрозы инфляции по всему миру. Люди и инвесторы идут в золото как защитный актив", – объясняет он. Золото в таких условиях выступает своеобразной "страховкой" на случай экономических потрясений и девальваций валют.

Однако специалист подчеркивает, что вкладывать в золото все сбережения не стоит. Оптимальная доля инвестиций в этот актив – 10-15% от общего портфеля. Остальные средства лучше распределять между различными классами активов, чтобы снизить риски и обеспечить диверсификацию.

Цена золота очень чувствительна к изменениям в глобальной политике и экономике. Например, когда напряжение между США и Китаем уменьшается, инвесторы постепенно переключаются на другие активы, и стоимость золота может снижаться. Козырев приводит пример: если пик цены на золото колебался около 4 300-4 350 долларов за тройскую унцию, то в результате деэскалации напряженности между США и Китаем она снизилась до примерно 4 012 долларов за тройскую унцию.

Кроме того, важную роль играет курс доллара и политика Федеральной резервной системы США. Если доллар укрепляется, золото обычно дешевеет, ведь его стоимость в валюте инвестора становится относительно меньшей. В случае ослабления доллара инвесторы снова возвращаются к золоту как к защитному активу, опасаясь финансовых потрясений на рынке.

Также ФРС может влиять на золото через изменение процентных ставок. Снижение ставок делает золото дешевле относительно других финансовых инструментов, что стимулирует его покупку. В свою очередь, повышение ставок доллара делает металл менее привлекательным как инвестицию.

Финансовый эксперт советует рассматривать золото не как основной, а как вспомогательный инструмент. Его главная задача – сохранить часть сбережений от инфляции и рыночных потрясений. "Золото – подстраховка под креслом. Это не актив, в который надо вкладывать все деньги", – подытоживает Козырев.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, международные (золотовалютные) резервы (ЗВР) Украины еще подросли в объеме после заметного скачка вверх. По итогам сентября-2025 объем валютных "запасов" увеличился на 1,1%, или на 518 млн долл., – до 46,518 млн долл. Сумма все сильнее приближается к историческому рекорду, который составлял 46,68 млрд долл. по итогам апреля-2025.

