"Детские" деньги в Украине получат не все родители: кому выплатят 50 тыс. грн

В Украине готовятся изменить порядок выплат государственной поддержки для родителей новорожденных детей – Верховная Рада уже приняла необходимый законопроект. Новая система будет включать увеличенные суммы выплат "детских" денег, поддержка неработающих официально беременных женщин и выплаты по уходу за детьми.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявила заместитель министра социальной политики, семьи и единства Людмила Шемелинец. Она отметила, что большинство нововведений заработают в 2026 году.

Единовременная выплата при рождении ребенка

Выплата предусмотрена для всех матерей, которые родят ребенка после 1 января 2026 года. Ее размер составит 50 000 грн – эта сумма является одноразовой и не распространяется на детей, рожденных в 2025 году.

Выплата по уходу за ребенком до достижения им годовалого возраста

Родители детей, которым по состоянию на 1 января 2026 года еще не исполнилось одного года, будут иметь право на ежемесячное пособие в размере 7000 грн. Для детей с инвалидностью установлен повышенный размер – 10 500 грн (коэффициент 1,5).

Выплата после выхода из декрета по программе еЯсла

После достижения ребенком одного года и выхода одного из родителей на работу предусмотрена ежемесячная поддержка в размере 8000 грн. Для родителей детей с инвалидностью эта сумма составит 12 000 грн. Программа начнет действовать с 2026 года, а конкретные суммы с 2027 года в дальнейшем будут определяться ежегодно законом о государственном бюджете.

Дородовая поддержка до родов

Вводится помощь незастрахованным женщинам в размере 7 000 грн. Это единовременная или краткосрочная выплата, которая начнет действовать с 2026 года.

Выплата из-за отсутствия места в детском саду

После достижения ребенком трехлетнего возраста органы местного самоуправления с 2028 года обязаны будут осуществлять выплату в случае отсутствия места в детском саду. Размер компенсации будет определяться законом о государственном бюджете и ориентировочно будет соответствовать суммам программы еЯсла.

Порядок получения помощи

Предусматривается возможность подачи заявлений через Дію. Также обращение можно будет подать в представительства Пенсионного фонда. Цифровая подача уже была апробирована на примере программы "пакет школьника".

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине планируют реформировать систему социальной поддержки населения. Из-за чрезмерного количества различных выплат и льгот Министерство социальной политики, семьи и единства уже разрабатывает концепцию "нового социального договора", к которому привлекут бизнес, общины и общественные организации.

