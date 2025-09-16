Помогал конвертационным центрам? Детективу НАБУ сообщили о подозрении

Правоохранители сообщили о новом подозрении высокопоставленному должностному лицу НАБУ, которого также подозревают в пособничестве России. Его имя не называется, но по всем признакам можно предположить, что речь идет об одном из начальников детективов – Руслане Магамедрасулове. Новое же подозрение касается помощи с махинациями конвертационным центрам.

Видео дня

"Согласно материалам дела, весной этого года подозреваемый получил от одного из своих контактов предложение решить проблемные вопросы в налоговых органах для ряда украинских предприятий. Анализ деятельности указанных фирм свидетельствует о наличии признаков принадлежности их к "конвертационному центру", – рассказали в Офисе генпрокурора (ОГП).

Там отметили: стоимость таких услуг была оценена в около 900 тыс. грн. И, утверждается, "правоохранитель НАБУ принял это предложение". При этом, сообщается, он:

Пытался "решить вопрос" через бывшего высокопоставленного чиновника Государственной налоговой службы.

Обращался за помощью по этому поводу к одному из сотрудников правоохранительных органов, "с которым некоторое время работал в НАБУ".

Эти лица подтвердили, что подозреваемый действительно обращался к ним с такой просьбой.

"Таким образом, чиновник НАБУ подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием. – Ред.)", – рассказали в ОГП. Отметив: сейчас решается вопрос о сообщении о подозрении лицу, которое обратилось с предложением неправомерной выгоды.

При этом подчеркивается: о том, что должностное лицо НАБУ мог совершить коррупционное преступление правоохранители узнали из его телефона. В подтверждение они опубликовали фотографии вероятно его переписки с другими фигурантами дела, в которых обсуждаются детали схемы.

В свою очередь, в Службе безопасности Украины (СБУ) отметили, что "это уголовное производство касается отдельного сотрудника антикоррупционного бюро и не имеет отношения к эффективной работе НАБУ как государственного учреждения Украины в целом".

Также там заверили, что СБУ выступает "за конструктивное сотрудничество в целях укрепления институциональных возможностей, очищения от пророссийского влияния и усиления независимости нашего государства".

Дело Магамедрасулова

Руслана Магамедрасулова задержали 21 июля в рамках операции СБУ и ОГП по нейтрализации влияния страны-агрессора РФ на НАБУ.

По данным украинской спецслужбы, Магамедрасулов был разоблачен на ведении бизнеса в РФ. Сообщалось, что он координировал деятельность Бюро в прифронтовых областях Украины (Днепропетровская и Запорожская), а также:

имеет контакты с представителями страны-агрессора;

помогает своему отцу-предпринимателю вести незаконную торговлю с Россией.

Также сообщалось, что он выступал посредником в продаже партий технической конопли своего отца в Республику Дагестан (РФ).

"По данным следствия, этот чиновник Бюро был в тесном контакте с народным депутатом-беглецом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко, который связан со спецслужбами РФ и, как установило следствие, имеет значительное влияние на деятельность НАБУ, о чем будет сообщено отдельно", – отметили в СБУ.

При этом там подчеркнули: отец Магамедрасулова имеет гражданство РФ. А сам чиновник НАБУ не указал этот факт при оформлении допуска к государственной тайне, чем нарушил закон.

Кроме того, сообщалось, что мать подозреваемого проживает в Киеве, но получает пенсию в "ДНР" и публикует пророссийские комментарии в соцсетях, в частности в группах с Z-символикой.

"СБУ имеет доказательства, что в разговорах она активно поддерживает войну Путина против Украины и оправдывает военные преступления раш*стов", – подчеркнули в ведомстве.

В самом же НАБУ сообщили, что в августе 2023 года в бюро поступила информация от руководства СБУ о возможных рисках, связанных с одним из его сотрудников. Речь шла о том, что в период службы в МВД (2012-2015 годы, до начала работы в НАБУ), это лицо пересылало по электронной почте информацию о гражданах Украины одному из сотрудников Управления государственной охраны (УГО).

"Во время совместной проверки никаких доказательств или свидетельств того, что работник НАБУ был осведомлен о связи представителя УГО с российскими спецслужбами, не обнаружено. Это подтвердил и представитель СБУ во время личных встреч", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине разоблачили детектива НАБУ Виталия Тебекина на незаконном обогащении и сокрытии элитной квартиры через подставное лицо. Он хотел оформить жилье на знакомую и избежать декларирования. Однако соответствующие органы уже разоблачили схему и сообщили ему о подозрении.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!