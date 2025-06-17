Найдены впечатляющие депутатские имения: как выглядят дворцы парламентариев под Киевом

Роскошнее всего среди всех народных депутатов живет Вадим Столар от "Оппозиционной платформы – За жизнь". Он задекларировал самый большой дом среди всех народных избранников – его площадью 2062,8 кв.м. При этом сама недвижимость ему не принадлежит: он арендует жилье у бывшей жены – Инны Майструк.

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Об этом OBOZ.UA узнал, анализируя данные из деклараций парламентариев.

Так, по декларации Столара, арендованный им дом расположен в Козине под Киевом – самом дорогом и элитном пригороде Конча-Заспы. Живет же Столар не один - вместе с детьми.

Примечательно, что арендующий жилье у бывшей супруги Столар входит в топ-100 самых богатых украинцев по версии Forbes. Издание оценило его состояние в 175 млн долларов (оценка проводилась до полномасштабной войны).

В немного меньшем доме – на 2032,5 "квадратов" – живет ялен депутатской группы "Довіра" Василий Петевка. При этом, согласно его декларации, дом также не принадлежит самому нардепу – он записан на его жену Марину.

Она же стала основной "кормилицей" семьи в 2024 году. Согласно декларации нардепа, Марина Петевка в прошлом году получила:

960 000 грн, занимаясь предпринимательской деятельностью.

81,8 тыс. грн зарплаты и 175 тыс. грн пенсии.

2,7 млн грн дивидендов от ООО "Мукачевский ЦУМ", по 168 тыс. грн дивидендов от ООО "Барва" и "Микро".

161,5 тыс. грн страховых выплат.

1,5 млн грн от отчуждения движимого имущества.

Сам же нардеп обеспечил семье более скромный доход. В частности, он получил:

671 864 грн зарплаты.

816 720 грн компенсаций от Управление делами Аппарата Верховной Рады.

3 323 грн от предоставления имущества в аренду.

Дом Петевок расподожен в Мукачево Закарпатской области. При этом он поражает своими размерами – несмотря на то, что резиденция находится в элитном районе, она значительно "масштабнее", чем у соседей.

Третий в списке нардепов-обитателей элитных домов – избранник от "Слуги народа" Руслан Горбенко. Он владеет поместьем площадью 1834 кв. м в Лесниках Киевской области.

Как живут нардепы

В целом же, разбирался ранее OBOZ.UA, 12 нардепов задекларировали резиденции, площадь которых превышает 1 000 кв. м. Для сравнения:

Средняя площадь квартиры в новостройке – менее 60 квадратов.

Дом Столара может вместить около 35 средних квартир в новостройке.

Больше всего же наибольших поместий нардепов расположено в Козине. Здесь живут 12 самых богатых депутатов.

Впрочем, есть и более скромные нардепы. В частности:

Около половины не живут в шикарных домах.

А средняя площадь дома народного депутата не дотягивает даже до 500 "квадратов" – всего лишь превышая 300 кв.м.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, каждый второй народный депутат попадал в реестр должников. Из 399 действующих парламентариев 210 официально находились в статусе "должник", большинство из них не платили вовремя штрафы за нарушение правил дорожного движения. Однако среди украинских политиков есть также те, кто не платил алименты, имел долги за коммунальные услуги или не платил налоги.

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