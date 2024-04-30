"Делала авиационные двигатели, а теперь – ногти": в Украине кардинально изменилась ситуация на рынке труда, людей критически не хватает

В Украине дефицит на рынке труда усугубляется. Бизнес адаптируется к новым реалиям и растет даже в трудных условиях полномасштабной войны. К другим проблемам добавляется та, решить которую будет крайне сложно, – дефицит кадров. Найти квалифицированного сотрудника сложно уже сейчас. Но наиболее критической ситуация будет после окончания войны. Неизбежное сокращение численности населения повлияет на всех. А для восстановления страны потребуются все свободные руки.

О том, как изменится ситуация и к чему следует готовиться, читайте в материале OBOZ.UA.

Работодателям критически не хватает сотрудников

В Украине, согласно данным опроса НБУ, сокращать количество сотрудников планируют 17,6% компаний. В то время как 11,3% намереваются нанимать новых сотрудников, а 71,1% – не ожидают никаких изменений. Ситуация на рынке труда критическая. Уже сейчас наблюдается значительный дефицит кадров.

Наталья Слинько, CEO Talent Match, рассказывает: большая часть компаний не планирует изменения. Однако в некоторых областях действительно ситуация может кардинально отличаться. "Ситуация неоднозначная, разноплановая. Какие-то предприятия растут, какие-то не нанимают работников и не растут. Я могу сказать о профессиональных специалистах. Спрос на них сейчас очень высок", – рассказывает эксперт рынка труда.

Трудно найти сотрудника с опытом работы в несколько лет и уже сложившимися навыками. Это касается почти всех сфер: финансов, маркетинга, продаж, производства. Единственная отрасль, где дефицит не ощущается, – IT. Количество предложений на рынке для них сократилось, тогда как число специалистов за последние годы значительно выросло.

"На статистику могут влиять и банки. Это крупные работодатели, и мы видим, что они сейчас не очень активно нанимают", – добавляет Слинько. Каждый год количество банковских отделений сокращается. За последние два года банки закрыли более 1,5 тыс. отделений. Их количество сократилось с 6685 до 5108. А каждое отделение – это менеджеры, административный персонал, кассир, руководитель отделения и т.д.

То есть, с одной стороны, действительно происходит сокращение, а с другой – найти квалифицированного сотрудника становится все труднее и труднее. Главная причина – полномасштабная война (мобилизация, беженцы, переселенцы). Миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои города и переехать в другие регионы Украины. Вместе с тем у них появилась необходимость адаптироваться к новому рынку труда. Если дома они работали на местном предприятии, то в новом городе они вынуждены адаптироваться под запросы работодателей.

"Из Запорожья меня муж вывез еще в феврале 22-го", – рассказывает 45-летняя запорожанка Мария. В родном городе она работала на предприятии "Мотор Сич". А в Луцке, где живет больше двух лет, ей пришлось начинать карьеру заново.

"Сначала думала, что скоро вернусь. Так вообще не искала работу. Потом пошла учиться делать маникюр, потому что знала, что можно зарабатывать. Я продала уже свою квартиру, имела средства, купила себе необходимое оборудование, прошла курсы, арендовала кабинет. И вот уже два года делаю ногти, а когда-то делала авиационные двигатели", – рассказывает Мария.

Украине будет не хватать миллионов работающих: ситуация критическая

Главной проблемой после победы может быть даже не нехватка средств, а недостаточное количество людей. Уже сейчас, по оценкам Минсоца, для обеспечения пенсионеров достаточным размером пенсий необходимо привлечь еще 6 млн работающих.

Такое количество рабочих рук поможет относительно быстро восстановить страну после полномасштабной войны. Только в странах ЕС находится около 4 млн украинских беженцев. Если учитывать украинцев в других странах, выехавших еще до большой войны, возвращение всех граждан в Украину могло бы решить проблему. Однако добиться этого почти невозможно.

"Население Украины, к сожалению, не только из-за войны уменьшается. А военные вызовы не дают нам возможности быстро увеличить человеческий потенциал", – рассказала министр соцполитики Оксана Жолнович во время форума "Демографическое будущее Украины", к которому онлайн присоединились и журналисты OBOZ.UA.

Для замещения поколений без демографических потерь у 10 женщин должно рождаться в среднем 22 ребенка. В мире этот показатель даже больше, поэтому в целом население растет. Однако ни одна страна Европы эту норму не выполняет. К примеру, в Польше 10 женщин в среднем рожают 13 детей. Наихудшая среди всех европейских государств ситуация в Украине: на 10 женщин – 9 детей. Это исторически низкий показатель.

Новых украинцев в 2023 году родилось всего 187 тысяч. И это в условиях высокой смертности (показатели которой из-за полномасштабной войны объективно оценить трудно).

Жолнович среди прочего также предлагает формировать новую философию семьи: с 2-3 детьми. "Формирование семьи. Мы должны дать ответ, что такое украинская семья. Создать новую философию. Сколько там должно быть детей, признаем ли мы семьей только брак мужчины и женщины, какую поддержку оказать семье", – говорит госпожа министр.

Элла Либанова, демограф, академик НАН Украины, уверена, что после войны избежать сокращения населения не удастся. Даже по самому оптимистичному сценарию.

"Депопуляция в Украине началась до войны. Война только усилила те вызовы, которые мы имеем. Сокращение численности населения после войны практически неизбежно. Даже если сможем вернуть львиную часть внешних мигрантов, существенно снизить параметры смертности населения, даже если сможем поднять уровень рождаемости до среднеевропейского (во что я лично не верю), все равно депопуляция неизбежна", – пояснила она.

Эксперты соглашаются, что Украине необходимо создавать инфраструктуру для семей, для того чтобы украинки имели все условия для комфортного воспитания детей. "Френдли-инфраструктура для мамы и ребенка – это очень важно", – рассказывает глава Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

Но даже если сейчас украинки массово примут решение беременеть и рожать, на рынке труда это отразится только через десятилетия. Поэтому в краткосрочной перспективе гораздо важнее возвращать украинцев домой и создавать условия для привлечения рабочих из других стран.