Что будет с выплатами в Украине за декабрь и январь после кибератаки РФ: объяснение Минсоцполитики

Массированная российская кибератака на госреестры Украины не повлияет на проведение социальных выплат для граждан в декабре-2024 и январе-2025. Часть выплат уже произведена, еще часть – будет проведена вовремя, согласно графику.

Видео дня

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики. "Минсоцполитики, Пенсионный фонд Украины, органы социальной защиты работают в штатном режиме... Выплаты пособий в январе также будут осуществлены в срок", – говорится в сообщении.

Отдельно в Минсоце уточнили, что выплаты для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) также не будут задержаны. В ведомстве добавили, что нагрузка на его специалистов выросла, однако работы по начислению средств продолжается.

При этом следует учитывать, что в приложении и на портале Дія временно нельзя подавать заявки на некоторые соцвыплаты. Речь идет о таких видах помощи:

помощь лицу с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

помощь человеку, который ухаживает за больным ребенком;

помощь при усыновлении ребенка;

помощь на ребенка одинокой матери или отцу.

Также недоступны многие другие услуги, не связанные с социальными выплатами. Среди них – операции с недвижимостью, в том числе получение компенсаций за разрушенное и поврежденное жилье по программе єВідновлення.

Дело в том, что єВідновлення базируется на данных Государственного реестра прав на недвижимое имущество (работает с 2013 года), который временно не функционирует. "В то же время внесение и верификация информации происходит через стабильно работающий РПЗМ. Все данные защищены и фиксация разрушений продолжается без сбоев", – отметила Елена Шуляк ("Слуга народа").

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Минюста, возобновление реестров начнется с 23 декабря с наследственных реестров. А в ближайшие две недели будет восстановлено полное функционирование госреестров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!