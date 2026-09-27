Бюджетников в Украине предупредили о задержке зарплат: в чем причина

Зарплаты работников бюджетной сферы в Украине могут выплачиваться с задержкой – это связано с пиковой нагрузкой на Государственную казначейскую службу Украины. В то же время все базовые социальные обязательства и финансирование Сил обороны остаются под полной гарантией государства.

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Об этом сообщил СМИ народный депутат Богдан Кицак. Задержка зарплат вызвана накопительным эффектом от нынешнего бюджетного кризиса.

Почему задерживаются выплаты

По словам нардепа, осенью Госказначейство традиционно сталкивается со значительным увеличением объема транзакций из-за необходимости одновременно проводить большое количество расчетов. Из-за этого в операционной системе могут возникать краткосрочные задержки.

Дополнительное давление на финансовую систему создает ситуация с капитальными расходами. В частности, проблемы с финансированием затронули проекты строительства и ремонта дорог, термомодернизации объектов, а также строительства жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). А временная приостановка части таких платежей привела к тому, что в течение ближайших месяцев государству придется одновременно производить накопленные выплаты, что существенно перегружает финансовые органы.

Защищенные статьи

В то же время Богдан Кицак подчеркнул, что технические задержки не затронут критически важные направления расходов. Таким образом, финансирование пенсий, зарплат в бюджетной сфере и выплат украинским военнослужащим остается безусловным приоритетом и будет осуществляться в первую очередь.

"Зарплаты бюджетников и денежное обеспечение военнослужащих относятся к защищенным статьям государственного бюджета и финансируются в первую очередь. Нагрузка на Госказначейство не должна сказаться на обеспечении Сил безопасности и обороны", – подчеркнул народный депутат.

Как уже сообщал OBOZ.UA, нынешний бюджетный кризис в Украине стал едва ли не самым масштабным с 2022 года. На этом фоне премьер Сергей Корецкий заявил о приостановке всех капитальных расходов, а также анонсировал сокращение чиновников. В то же время руководители некоторых госведомств получают десятки тысяч долларов зарплаты ежемесячно и при этом не демонстрируют значительных достижений в управлении; кто из них зарабатывает больше всего – читайте в материале на нашем сайте.

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