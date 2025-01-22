Элитные авто с водителем, дом и бизнес в оккупированном Луганске: СМИ раскрыли, о чем наврала в декларации руководительница Шевченковского суда

Руководитель Шевченковского райсуда Алина Зборщик, официально получая 27 тысяч гривен в месяц, пользуется незадекларированными привилегиями, такими как дом в Киевской области и элитное авто. В частности, мать Зборщик владеет бизнесом в оккупированном Луганске.

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Об этом говорится в расследовании hromadske. По декларации Зборщика, ее место жительства – квартира площадью 93 м² в ЖК "Автограф" в Днепровском районе Киева.

Жилье было приобретено в 2018 году ее матерью, Аллой Зборщик, за 767 тысяч гривен (29 тысяч долларов), что значительно меньше рыночной стоимости таких квартир – около 95 тысяч долларов. В то же время журналисты выяснили, что Алина проживает в доме на 13 сотках в селе Осещина в Киевской области. Официально этот дом на регистрацию не поставлен, но земельный участок принадлежит матери чиновницы.

Черная Toyota Camry, которой пользуется Алина, принадлежит Евгении Жирновой – владелице компании "Агроком-ЗП". В комментарии журналистам Жирнова заявила, что сдала автомобиль в аренду водителю и не имеет отношения к чиновнице.

Официальная зарплата Алины Зборщик в 2021 году составила 29 тысяч гривен, а в 2025 году – 27 тысяч гривен. Других источников дохода в декларации не указано. Мать чиновницы, владеет еще двумя квартирами в Киеве:

в ЖК "Воздухофлотский квартал", купленная в 2019 году за 618 тысяч гривен (23 тысячи долларов), что значительно меньше рыночной цены – около 100 тысяч долларов;

у ЖК "Смартплаза", приобретенная в 2018 году за 795 тысяч гривен, хотя рыночная стоимость составляла около 2 миллионов гривен.

Также у Аллы есть Toyota Highlander 2020 года, цена которого сейчас стартует от 2 миллионов гривен. Журналисты обнаружили, что мать Алины ведет бизнес в оккупированном Луганске. Тем не менее, она свободно покупает элитную недвижимость в столице Украины.

Расследование выявило существенные несоответствия между задекларированными доходами Алины Зборщик и реальными активами, которыми она пользуется. Официально зарплата чиновницы не позволяет ей вести такой образ жизни, что вызывает подозрения в возможных коррупционных схемах.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, одной из народных депутатов Украины сообщили о подозрении в незаконном обогащении и внесении недостоверных данных в электронную декларацию. По данным следствия, в 2021-2023 годах она получила активы более чем на 20 млн грн, которые значительно превышают ее официальные доходы.

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