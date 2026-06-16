Беженцы из Украины смогут получить гражданство Германии? От правительства Мерца требуют объяснений

В марте 2027 года исполняется 5 лет с тех пор, как Германия предоставила убежище первым беженцам из Украины. Согласно новым нормам местного законодательства, этого срока достаточно для подачи заявления на натурализацию.

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Потенциальная волна заявок на получение немецкого паспорта уже вызвала серьезную обеспокоенность местных властей. Как сообщает WELT, об этом говорится во внутреннем документе правового комитета Ассоциации городов Германии под названием "Украина: возможное увеличение количества натурализаций с марта 2027 года".

"Организационные ведомства по вопросам гражданства и без того в настоящее время сильно загружены. В случае возникновения дополнительного большого спроса со стороны граждан Украины это может привести к их окончательной перегрузке", — – говорится в письме.

Сколько беженцев могут подать заявление на гражданство ФРГ

Согласно данным немецкой статистики, в настоящее время в стране проживает около 1,3 млн беженцев из Украины. Они находятся там под статусом временной защиты, срок действия которого истекает в марте 2027 года, и на данный момент его дальнейшее продление остается под вопросом.

В то же время именно весной 2027 года значительная часть украинцев достигнет необходимого срока проживания для получения гражданства. Руководители профильных ведомств отмечают, что значительная часть украинцев уже интегрировалась в немецкую экономику, то есть является потенциальными кандидатами на получение паспорта.

"Мы уже с января 2025 года указываем на проблему ожидаемого резкого роста количества заявлений на натурализацию в течение следующего года. Данные рынка труда свидетельствуют о том, что на сегодняшний день около трети трудоспособных беженцев из Украины имеют работу, подлежащую обязательному социальному страхованию. Из этого следует значительный потенциал желающих получить гражданство как по всей стране, так и непосредственно в Берлине", — утверждает директор Берлинского земельного ведомства по делам иммиграции Энгельгард Мазанке ( – ).

Чего боятся региональные власти

Главная проблема заключается в том, что чиновники на местах не имеют единой инструкции – разрешено ли вообще принимать документы на паспорт у людей с текущим гуманитарным статусом. Это грозит возникновением различной юридической практики в зависимости от региона.

С одной стороны, часть округов (например, Леер и Штормарн) уже выделяют дополнительные средства на персонал для обработки будущих заявлений украинцев. С другой стороны, ряд муниципалитетов настроен категорически против.

В администрации округа Ульцен объясняют такую позицию тем, что разрешения на проживание украинцам предоставляются в соответствии с параграфом 24 Закона о пребывании, который не дает права на натурализацию. Но эксперты по миграционному праву отмечают законодательные лазейки в пользу украинцев.

"Ведомства могут предоставлять украинцам гражданство по своему усмотрению. Барьеры для этого в некоторых случаях даже ниже, чем при обычной натурализации по заявлению. Я могу себе представить, что некоторые прогрессивные федеральные земли воспользуются этим инструментом, возможно даже в более широких масштабах", — объясняет – руководитель исследовательского отдела Экспертного совета по вопросам интеграции и миграции Ян Шнайдер.

На этом фоне Ассоциация городов Германии выдвинула федеральному правительству ультиматум. От властей требуя разъяснить перспективы дальнейшего юридического статуса украинцев – позволяет ли текущий статус беженцам из Украины натурализацию, или же им для этого нужен другой статус пребывания.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Латвии также предлагают открыть украинцам путь к статусу постоянных жителей этой страны и обеспечить беспрецедентную поддержку в изучении языка для усиленной интеграции. Чтобы претендовать на новый статус, будет достаточно пятилетнего пребывания в стране и изучения ее языка.

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