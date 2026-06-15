Украинцы получат постоянный статус в стране ЕС: что предлагают и какие требования

В Латвии предлагают открыть украинцам путь к получению статуса постоянных жителей этой страны и обеспечить беспрецедентную поддержку в изучении языка в целях более эффективной интеграции. Чтобы претендовать на новый статус, будет достаточно пятилетнего пребывания в стране и изучения ее языка.

Видео дня

Как сообщает Press.lv, с соответствующим предложением выступили спикер Сейма Дайга Миериня и председатель комиссии по вопросам обороны, внутренних дел и предотвращения коррупции Раймондс Бергманис. Это означает, что Латвия может стать первой страной Евросоюза (ЕС), где украинцы получат четкий юридический сигнал относительно будущего.

Статус постоянного жителя для украинцев

Концептуально Министерство внутренних дел Латвии и профильная комиссия Сейма предлагают перевести украинцев из временного, "кризисного" статуса в общеевропейскую миграционную рамку.

Это означает, что пятилетнее пребывание в стране даст украинским беженцам официальное право претендовать на статус постоянного жителя Латвии. Политики отмечают, что на фоне начала переговоров о вступлении Украины в ЕС такой переход в будущем все равно стал бы автоматическим, поэтому Рига хочет действовать на опережение и интегрировать людей уже сейчас.

Принудительного возвращения домой не будет

Авторы законопроекта откровенно отмечают, что предоставление украинцам статуса постоянного жителя является необходимым шагом для их правовой защиты. Предполагается, что Украина может выдвинуть требования к странам ЕС относительно содействия возвращению беженцев, поэтому статус постоянного жителя Латвии станет для украинцев гарантией того, что они смогут остаться в стране навсегда, независимо от политической ситуации и официальных запросов из Родины.

Статус в обмен на язык

Политики признают: до сих пор у многих украинцев не хватало мотивации изучать латышский язык, поскольку им пользуются только в пределах одного небольшого государства. Изучение английского или немецкого языков было более перспективным для мигрантов.

Новая реформа предлагает определенный договор: Латвия дает украинцам "железные гарантии" постоянного проживания в стране, а украинцы в свою очередь обязуются выучить язык и стать частью латвийского общества.

Чтобы устранить любые препятствия на пути к языковой интеграции, депутаты приняли решение расширить перечень льгот для украинцев. В частности, им гарантируют бесплатный доступ к любым учебным и познавательным материалам на государственном языке.

Также OBOZ.UA сообщал о миграционном рекорде в Германии – в 2025 году гражданство страны получили 310 тысяч иностранцев, что стало самым высоким показателем за последние 25 лет. Сейчас по количеству полученных паспортов лидируют выходцы из Сирии и Турции, но власти уже готовятся к большой волне натурализации граждан Украины – один из сценариев включает одновременную подачу документов почти 1,3 млн беженцев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!