'Батальон Лондон': на Туманном Альбионе обнаружили Фукса, Довбенко и других 'вип-беженцев' из Украины. Видео

Журналистам в Лондоне удалось пообщаться с подсанкционным олигархом Павлом Фуксом и юристом Андреем Довбенко, который находится в Украине в розыске. При этом Фукс отметил, что планирует вернуться в Украину после окончания войны.

Довбенко же не имеет таких планов. Об этом говорится в журналистском расследовании "Батальон Лондон".

Павел Фукс в частности сказал, что планирует вернуться в Украину после окончания войны, поскольку тогда "откроется окно возможностей" для ведения бизнеса. По его словам, он имеет в Британии вид на жительство с 2017 года.

Фукс рассказал, что за полтора года не виделся в Лондоне ни с одними украинскими политиками, или бизнесменами. Относительно подозрения СБУ и ОГП от 2023 года он сказал, что "ему вменяют, что он российский гражданин". Также Фукс рассказал, что не занимается бизнесом в Британии, а заботится о семье и воспитывает детей.

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Юрист Довбенко во время встречи с журналистом не подтвердил и не опроверг информацию, что оформляет в Британии политическое убежище. Он сказал, что пока возвращаться в Украину не планирует и "прорабатывает стратегию защиты".

"Я думаю, что они не разобрались, думаю, они ошибаются. Я совсем не причастен к этим действиям, в которых меня обвиняют", – сказал Довбенко.

Также Довбенко добавил, что следствие якобы не может его найти, хотя он сообщил следствию свой адрес проживания в Лондоне. Юрист считает, что следствие имитирует, что не может его найти.

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях украинские журналисты поделились результатами своего расследования, проведенного на Лазурном побережье. На французской Ривьере обнаружили целую диаспору украинских миллионеров и миллиардеров, которые пережидают войну в Украине.