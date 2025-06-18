Автогражданка не всегда спасает и даже может обернуться штрафом: когда страховая требует деньги обратно

В Украине автогражданка не покрывает все случаи ДТП автоматически, если водитель нарушил условия договора или закон, страховая может требовать возврата выплат. Особенно рискуют те, кто управляет авто в нетрезвом состоянии, без прав или использует машину в коммерческих целях без соответствующего оформления.

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Об этом пишет начальник юридического управления МТСБУ Роман Роменский. Полис ОСАГО, или же в народе автогражданка, давно воспринимается украинскими водителями как финансовая подушка безопасности, ведь попал в ДТП – страховая компенсирует.

Однако, далеко не все знают, что существует немало случаев, когда страховщик может не только отказать в выплате, но и требовать возврата уже выплаченных средств. Автогражданка действует, только если соблюдены требования закона и условия договора, иначе - вместо помощи можно получить штраф или повестку в суд.

Когда страховка не спасет

ложная информация при оформлении полиса;

"Умышленно указал меньший объем двигателя, чтобы сэкономить на страховке? Это может стоить вам пятикратного штрафа", – предупреждает Роменский. Страховая компания имеет право штрафовать водителя за недостоверные данные в договоре - до 5 раз больше уплаченной премии, но не более половины от суммы выплаты.

авто не по назначению;

Использование машины в качестве такси, доставки или грузоперевозки, если в полисе этого не указано, тоже грозит штрафом. Его размер - десятикратная сумма премии, однако опять же не более 50% от страховой выплаты. "Страховая защита – не безусловная. Она не покрывает бизнес-активность, которая не задекларирована в договоре", – отмечает эксперт.

полный возврат денег - регресс;

Есть ситуации, когда страховая или МТСБУ имеют право требовать возврата всей суммы выплаты, включая судебные издержки. Это так называемый регресс, и он касается таких случаев:

управление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

водитель без удостоверения или с просроченными правами;

самовольное оставление места ДТП (если это не Европротокол);

отказ пройти освидетельствование на состояние опьянения;

управление технически неисправным авто, которое повлекло ДТП;

использование авто для совершения преступления;

умышленное причинение ДТП;

предоставление платных услуг без соответствующей информации в договоре;

водитель не имеет права на льготу, из-за которой страховка была дешевле;

управление угнанным автомобилем.

"Регресс - это не просто возврат средств. Это еще и расходы на суд, юристов, экспертизы. Можно потерять больше, чем кажется", – отмечает Роменский.

полис есть, но не у виновника.

В случае, если виновник ДТП не имел действующего полиса, но потерпевший был застрахован, МТСБУ возмещает убытки, а затем подает иск к виновнику. Таким образом, ответственность все равно ложится на того, кто нарушил правила.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине распространялось убеждение, что полиция массово штрафует водителей за старые запаски после отмены обязательного техосмотра. Однако на самом деле никаких новых правил не принято, а штрафы возможны только за нарушение действующих требований к техническому состоянию шин.

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