'Энергоатом' начал гасить долги перед энергорынком за 2022 год

Компания "Энергоатом" возобновила процесс выплаты задолженности на рынке электроэнергии Украины и гарантирует своевременную и полную оплату текущих финансовых обязательств благодаря выводу энергоблоков АЭС по ремонту, сообщает пресс-служба.

"Ввод в работу энергоблоков после плановой перегрузки свежим топливом позволил Энергоатому как производить электроэнергию, так и получать доходы от ее продажи. Это дает возможность уже в сентябре платить услугу ПСО (специальные обязанности по обеспечению доступности электрической энергии для бытовых потребителей) в полном объеме. ", – заявляют в компании.

Согласно сообщению, по состоянию на середину сентября

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"Энергоатом" оплатил услугу ПСО за сентябрь 2023 года более 6,3 млрд грн, или 70% от ее прогнозной стоимости, что позволяет поставщикам универсальных услуг использовать около 3,3 млрд грн для собственных расчетов.

"Кроме того, Энергоатом в сентябре 2023 года уменьшил задолженность за прошлый год за услугу ПСО, возникшую из-за оккупации и отключения ЗАЭС, более чем на 2 млрд гривен", - добавляют в компании.

Отмечается, что в ближайшее время из планового ремонта будут выведены еще два атомных энергоблока, что позволит компании производить электроэнергию зимой и выполнять все финансовые обязательства.

Как сообщалось, президент "Энергоатома" Петр Котин 17 августа заявил, что компания планирует начать в сентябре процесс погашения долгов перед поставщиками электроэнергии для населения ГП "Гарантированный покупатель" и планирует завершить этот процесс до конца года.

По мнению экспертов, Кабмин должен докапитализировать "Энергоатом" или же разрешить компании выпустить облигации для того, чтобы погасить существующую задолженность на рынке электроэнергии Украины до начала отопительного сезона.