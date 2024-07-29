Электронное бронирование активно развивается: в правительстве сказали, сколько украинцев воспользовались услугой через Дію

В Украине электронное бронирование через Дію прошли уже 76 тысяч сотрудников критически важных либо работающих на нужды Сил обороны предприятий. Это статистика всего лишь за 11 неполных дней (с 17 июля, когда запустили указанную функцию, до 28 июля).

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Подробностями поделилась в Facebook первый вице-премьер-министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко. Она, подводя итоги недели, обратила внимание на активное развитие электронного бронирования.

Сервис начал работать (сначала в формате бета-теста) на портале Дія 17 июля.

Есть несколько нюансов: проверка данных занимает сутки, при разногласиях в количестве сотрудников следует сверять данные с Пенсионным фондом, а для обновления информации о работниках нужно регулярно сообщать ПФУ.

О том, как забронировать военнообязанного в Дії, читайте в нашем материале по ссылке.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее в Министерстве цифровой трансформации заявили, что забронированные военнообязанные граждане освобождены от прохождения военно-врачебной комиссии.

– Наше издание сообщало, кто может получить бронь с 1 июля в Украине и в каких случаях она не освобождает от службы.

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