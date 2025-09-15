Золото, бассейн и свой водопад: как выглядит дом в Одессе за почти 400 млн грн

В Одессе выставили на продажу имение у моря с собственными бассейнами, парком, арендованным склоном, кинотеатром и тремя домами (включая хозяйский). Стоимость такой недвижимости премиум класса владельцы оценили в 9,5 млн долларов.

Видео дня

Изначально объявление о продаже появилось на популярном сайте недвижимости еще в октябре 2024 года. Таким образом продать объект за начальную сумму(то есть более 390 млн грн по актуальному курсу) не удается уже около года.

Общая информация

Площадь участка составляет 2 га, он расположен на первой линии от моря в микрорайоне Большой Фонтан. Кроме того, собственник арендовал склон перед участком на 49 лет – это означает, что до 2073 года застройки здесь не будет.

Резиденция включает 3 дома: основной, гостевой и морской. Их общая площадь превышает 2000 кв. м.

Территория резиденции ухоженная, есть пруд и водопад. Кроме того, присутствует ландшафтный дизайн с многолетними растениями, формирующими частный парк.

Основной дом

В хозяйском доме есть огромная гостиная с 12-метровым куполообразным потолком и 7 мастер-спален со своими санузлами, гардеробными и террасами. Обеденная зона вмещает 18 человек, а на -1 уровне расположена кухня с лифтом для подъема пищи.

К каждому дому уровня можно добраться на пассажирском лифте. Отмечается, что все работы выполнялись топовыми мастерами, построен дом из "премиальных материалов, привезенных из разных уголков планеты":

мрамора;

оникса;

ценных пород дерева и камня;

и даже золота.

Подробности

2 отдельных спа-салона.

25-метровый крытый бассейн.

Бильярдная.

Винный зал.

Кинотеатр.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Одесской области можно найти гораздо более скромные дома за значительно меньшие деньги. Например, в селе Тузлы Одесской области рядом с морем продают за 150 тыс. грн (3,5 тыс. долларов) четырехкомнатный дом площадью 100 кв. м. Но есть нюанс: здание требует ремонта как снаружи, так и внутри.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!