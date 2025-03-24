Зеленский подписал закон о новых ценах на сигареты: сколько будет стоить пачка в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о переведении в евро акцизов на сигареты. Документ пролежал без подписи с начала декабря 2024 года. По оценкам специалистов, за это время бюджет Украины недополучил более 2 млрд грн налоговых поступлений. Теперь же, как ожидается, каждая пачка сигарет подорожает в среднем на 40 грн, а к 2028-му году ее стоимость достигнет 160 грн.

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Речь идет о законопроекте № 11090 про внесение изменений в законодательство о повышении ставки акцизного налога на табачные изделия (за авторством Кабинета министров Украины). О том, что проект наконец подписан президентом, свидетельствует карточка документа на сайте Верховной Рады.

Подписание также официально подтвердили в Верховной Раде. "Президент Украины Владимир Зеленский подписал евроинтеграционный Закон об акцизе на табачные изделия (№ 4115-IX)", – говорится в сообщении.

Этот законопроект был принят нардепами 4 декабря 2024 года (за – 237 голосов). Как подсчитал первый замглавы профильного комитета ВР, нардеп Ярослав Железняк ("Голос"), промедление с подписанием и публикацией закона о росте табачных акцизов стоило украинскому госбюджету почти 2,12 млрд грн. Речь идет о тех средствах, которые государство могло получить с 1 января 2025 года – даты, с которой новые акцизы должны были заработать, согласно изначальному плану.

Документ, среди прочего, предусматривает, что акцизы на табачные изделия в Украине теперь будут устанавливаться в евро. Дело в том, что повышение акцизов в Украине продолжается уже много лет, но с привязкой к гривне. А национальная валюта девальвировала, потому для выполнения специальной евродирективы необходимо было привязывать акцизы к европейской валюте.

Для понимания: в ЕС минимальная акцизная ставка на сигареты составляет 90 евро за тысячу штук, или 1,8 евро за пачку из 20 штук. В Украине такого уровня планируют достичь к 2028 году, что и прописано в законопроекте:

Железняк также утверждал, что после вступления законопроекта в силу "цены вырастут на пачку сразу на 40 грн". Однако, по расчетам OBOZ.UA, рост цен может быть менее существенным:

пачка сигарет среднего класса в 2025 году может подорожать ориентировочно на 28,6 грн – до 124,7 грн ;

; к 2028-му (рост акцизов будет продолжаться именно до 2028 года) стоимость пачки может достигнуть уже около 160,5 грн.

Вопрос повышения акцизов на сигареты – болезненный для табачных компаний. Чем дороже сигареты, тем больше украинцев задумываются о том, чтобы бросить вредную, еще и затратную привычку.

Как показало исследование ОО "Жизнь", когда средний акциз на пачку составлял 6,08 грн, количество курильщиков было на уровне 6,7 млн человек (2015 год). По состоянию на 2019-й акциз на пачку вырос до 19,6 грн, а количество курильщиков составило 5,56 млн человек. Вместе с тем значительно растут акцизные доходы государственного бюджета. В указанный выше период они увеличились с 22,1 до 44,1 млрд грн в год.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине предложили установить штрафы от 51 тыс. до 255 тыс. грн за продажу алкоголя и сигарет детям. Сейчас такой штраф составляет максимум 13,6 тыс. грн, то есть инициируется его повышение в 18,75 раза.

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