Затронет всех курильщиков: в правительстве Украины приняли решение

В Украине с 2024 года предупреждение о вреде курения увеличится и будет занимать 65% площади пачки сигарет – правительство приняло соответствующее постановление. В силу нововведение вступит с 11 января 2024 года.

Об этом сообщили в Кабмине. Там отметили: таким образом будет завершен процесс имплементации соответствующей директивы ЕС.

"Речь идет о размещении обновленных графических и текстовых изображений медицинских предупреждений на упаковках с сигаретами. Такие предупреждения действуют в 42 странах мира и продемонстрировали свою эффективность в борьбе с курением", – говорится в сообщении

Что предусматривает директрива ЕС

Видео дня

Запрет ароматизированных сигарет и табака для самокруток.

Внедрение более заметных предупреждений о вреде курения на пачках сигарет.

Требование предоставлять в Госпродпотребслужбу информацию об ингредиентах, содержащихся в табачных изделиях.

Полный запрет на рекламу и стимулирование продажи устройств для потребления табачных изделий, электронных сигарет, а также табачных изделий (с 11 июля 2023 года).

Введение медицинских предупреждений на электронных сигаретах, жидкостях и пр.

При этом практически все они они уже выполнены Украиной. Осталось только, собственно, увеличение предупреждения о вреде курения на пачках.

Как будут выглядеть предупреждения

Предупреждения будут содержать изображения с примерами негативного влияния курения на организм человека, а также соответвующими надписями. К примеру:

курение вызывает сердечно-сосудистые заболевания;

курение вызывает инсульты и инвалидность;

курение разрушает ваши легкие;

курение вызывает 9 из 10 случаев рака легких и пр.

Макеты предупреждений доступны по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине в 2024 году планируют традиционное повышение акцизов на сигареты. Это поднимет цену за пачку на 14-18 грн, то есть самые дешевые сигареты будут стоить в среднем 86 грн. Расчет не учитывает другие факторы подорожания, то есть фактические цены могу вырасти и сильнее.