Застройщики не заплатили в бюджет Львова космическую сумму, а горсовет закрыл на это глаза: после суда компанию переписали на "лося" из Таджикистана

Во Львове чиновники городского совета годами закрывали глаза на огромные долги застройщиков. Лишь за последние несколько лет компании, которые ввели в эксплуатацию новостройки с нарушением закона, не заплатили в местный бюджет паевое участие размером в 200 млн грн (речь идет о договорах, которые были заключены до 2021-го).

Последний платеж должны были бы сделать после введения многоэтажек в эксплуатацию. Бизнесмены не платили, а чиновники бездействовали. Государственный аудит выявил нарушения накануне окончания исковой давности. И только тогда департамент Львовского городского совета обратился в суд.

Как схема с "лосями" из Таджикистана может помочь не платить даже по решению суда и кто самый большой должник, читайте в материале OBOZ.UA.

Что удалось установить:

Львовский городской совет закрыл глаза на то, что часть застройщиков не заплатила им паевое участие. На то, чтобы взыскать средства через суд, есть три года после ввода дома в эксплуатацию;

На то, чтобы взыскать средства через суд, есть три года после ввода дома в эксплуатацию; незадолго до окончания срока исковой давности нарушения заметила Государственная аудиторская служба. И только тогда чиновники обратились в суд;

один из судов Львовский городской совет выиграл. Но компания, которая должна была заплатить миллионы гривен, через месяц после проигрыша сменила место регистрации, владельца и директора – обе должности занял "лось" из Таджикистана (иностранец, на которого во избежание ответственности переоформляют большое количество компаний в Украине);

из Таджикистана (иностранец, на которого во избежание ответственности переоформляют большое количество компаний в Украине); застройщик, который воспользовался услугами "лося", может иметь отношение к известному украинскому ресторатору.

Как работала схема

Львовский городской совет недополучил почти 208 млн грн от застройщиков. Как и было предусмотрено законом, с застройщиками подписывали договор о долевом участии. Компания, которая строит новые многоэтажки (или офисы), должна была заплатить взнос в местный бюджет на развитие инфраструктуры. Логика следующая: если вы увеличиваете нагрузку на транспорт, образовательные, медицинские учреждения и т.д. – должны финансово помочь городу развивать эту инфраструктуру.

Государственная аудиторская служба проверила уплату паевых взносов в период с 2021-го по середину 2024-го. Правила долевого участия изменились в 2021-м, но все, кто заключил договоры ранее, должны были бы заплатить до момента сдачи новостройки в эксплуатацию.

Только за указанный период Львовский городской совет пропустил неуплату взносов в свой бюджет на сумму около 208 млн. Из них 151 млн грн не заплатили застройщики, которые просто не обращались к местным властям. А еще 57,1 млн грн – застройщики, которые обратились, подписали договор, но не выполнили его. На то, чтобы заставить застройщика платить в хозяйственных судах, чиновникам дается три года (это общая исковая давность).

Львовские чиновники по какой-то причине тянули годами и не подавали иски в суд по отношению к избранным компаниям, пока нарушения не выявила Государственная аудиторская служба. Уже во время проверки чиновники подали судебные иски и, конечно же, выиграли суды.

Но даже после этого, скорее всего, средства львовский бюджет не получит. Такая задержка может объясняться в том числе попыткой нарушить сроки исковой давности. Если застройщик не платит три года и на него не подают в суд, взыскать долг будет крайне трудно (почти невозможно).

OBOZ.UA получил перечень застройщиков, которые вовремя не заплатили паевое участие и оставались без внимания чиновников, пока это не стало известно государственным аудиторам. Среди них – "Юридическое агентство". И чтобы не платить даже после проигранного суда, компания, похоже, использовала уже известную схему с "лосями".

О самой схеме – читайте далее в тексте. Сначала расскажем о застройке. Договор о долевом участии "Юридическое агентство" подписало еще в 2019-м. Эта компания – застройщик ЖК "Вільне місто". Строительство последней секции завершили еще в конце 2022-го.

Сейчас в этом ЖК однокомнатную квартиру уже с ремонтом продают почти за 100 тыс. долларов. Это проект комфорт-класса, который состоит из 7 секций высотой в 9 и 16 этажей.

Застройщик суд проиграл и переписал свою компанию на таджика

OBOZ.UA еще несколько недель назад получил перечень "лосей-иностранцев". Это иностранцы (в основном граждане Узбекистана, Таджикистана и Казахстана), на которых в Украине массово оформляют проблемные активы. Один из этих "лосей" – гражданин Таджикистана Карими Асолат Исматзода. На него оформлено около 100 компаний.

И абсолютное большинство из них подозревают в участии в различных схемах. В частности:

Компания "Прайд Солюшнс Украина" фигурирует в производстве Офиса генерального прокурора №72024000120000017. Это ООО якобы помогло занизить налог на прибыль на 155,2 млн грн. До 11 апреля 2025-го "Прайд Солюшнс Украина" принадлежала Артуру Александровичу Анисимову, а после указанной даты – Асолату Карими.

фигурирует в производстве Офиса генерального прокурора №72024000120000017. Это ООО якобы помогло занизить налог на прибыль на 155,2 млн грн. До 11 апреля 2025-го "Прайд Солюшнс Украина" принадлежала Артуру Александровичу Анисимову, "Праймл Эко" (ранее называлась "Вестранс"), как говорится в материалах производства №42022000000001038, причастна к схемам с тендерами Минобороны. Компании "Армисет", "ВСВ", "Премиум компани", "Ресурс-Сервис КМ" в 2021-2022 годах получили от Министерства обороны 2 млрд грн для приобретения продуктов питания. Затем эти средства отправляли связанным между собой компаниям, которые подавали отчетность с одного компьютера. Среди этих компаний – "Праймл Эко". Эту компанию, по версии следствия, использовали для того, чтобы вывести наличные. Во время обысков в компаниях нашли более 18 млн грн и 584 тыс. долларов наличными. 19 марта 2025-го "Праймл Эко", владельцем которого был Сергей Клочок, стал Асолат Карими.

(ранее называлась "Вестранс"), как говорится в материалах производства №42022000000001038, Компании "Армисет", "ВСВ", "Премиум компани", "Ресурс-Сервис КМ" в 2021-2022 годах получили от Министерства обороны 2 млрд грн для приобретения продуктов питания. Затем эти средства отправляли связанным между собой компаниям, которые подавали отчетность с одного компьютера. Среди этих компаний – "Праймл Эко". Эту компанию, по версии следствия, использовали для того, чтобы вывести наличные. Во время обысков в компаниях нашли более 18 млн грн и 584 тыс. долларов наличными. Компания "Кавес Пром", как говорится в материалах дела 42022000000001468, занималась отмыванием средств. 29 апреля 2025-го эту фирму переоформили: бывшая владелица Татьяна Джига передала компанию Асолату Карими.

"Юридическое агентство" проиграло суд против Львовского городского совета 18 февраля 2025-го. Компанию обязали заплатить 13,2 млн грн задолженности и 198,8 тыс. грн судебного сбора. А уже 18 марта 2025-го львовские бизнесмены Иван Коцьо и Богдан Куспись переоформили компанию на Карими Асолата Исматзоду.

OBOZ.UA отправил запросы с просьбой прокомментировать обстоятельства продажи компании и объяснить, не связано ли это с желанием не платить паевой взнос в бюджет обоим предпринимателям. Также мы отправили запрос и во Львовский горсовет с просьбой рассказать, почему они годами не подавали иск против "Юридического агентства".

Похоже, львовские чиновники до проведения аудита вообще не собирались судиться с застройщиками, которые не заплатили в бюджет десятки миллионов гривен.

О том, кто еще не заплатил в бюджет, какие компании пользуются услугами Карими Асолата и какой известный ресторатор может стоять за Иваном Коцьо и Богданом Кусписем, читайте в следующих публикациях OBOZ.UA.