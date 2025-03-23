Зарплаты в украинском IT продолжают расти: кто получает больше всего

Зарплаты в украинском ИТ-секторе продолжают расти, особенно для технических руководителей. Больше всего зарабатывают Engineering Director/VP/Head ($8136) и CTO/Technical Director ($7000), тогда как CEO и COO сталкиваются с негативными тенденциями в выплатах.

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Об этом говорится в исследовании DOU. В украинском ИТ-секторе самые высокие зарплаты получают технические специалисты самого высокого уровня. После технических специалистов идут менеджеры по проектам и продуктам:

Delivery Director / Head of Delivery – $6000;

– $6000; CPO (Chief Product Officer) – $5500.

Чуть ниже зарплаты у CEO и фаундеров компаний, их медианный уровень – $5000. Обычно это руководители небольших компаний, где работают до 50 специалистов. Зарплаты нетехнических руководителей значительно ниже:

CMO (Chief Marketing Officer) – $4350;

HR Director/CHRO (Chief Human Resources Officer) – $4000;

– $4000; COO (Chief Operating Officer) – $2500.

Среди руководителей уровня Head также больше зарабатывают технические специалисты. А именно:

Engineering Manager – $6000;

– $6000; Head of QA – $5000;

– $5000; Head of Product – $4750;

– $4750; PMO/Program Manager – $4200.

Руководители маркетинга и поддержки имеют наибольший разброс зарплат – в этой сфере можно получать как значительно выше, так и ниже медианной зарплаты. Наиболее унифицированы зарплаты среди Head of HR, где разница между первым и третьим квартилем составляет всего $1000. За последние полгода:

выросли зарплаты Engineering Director/VP/Head (+$163) и CTO/Technical Directors (+$1250);

Engineering Director/VP/Head (+$163) и CTO/Technical Directors (+$1250); увеличились выплаты у маркетологов (+$1350) и HR-специалистов (+$1000);

у маркетологов (+$1350) и HR-специалистов (+$1000); CEO и COO наоборот, потеряли в доходах, что свидетельствует об отрицательных тенденциях для руководителей компаний.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине, невзирая на возобновление рынка труда, по количеству вакансий все еще наблюдается значительный дефицит кадров. Едва ли не единственная сфера, где все еще высока конкуренция за рабочие места, – ИТ.

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