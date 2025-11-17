Зарплаты украинцев в Польше выросли: в каких сферах платят больше и почему

За девять месяцев 2025 года средняя зарплата в Польше выросла на 8,2%, но в секторах, где работает большинство украинцев – логистика, HoReCa, строительство и розничная торговля – темпы роста были ниже, а в некоторых случаях даже зафиксировано сезонное снижение. Наибольшие перспективы для украинских работников открываются в производственных и технических специальностях, где зарплаты стабильно выше.

Об этом свидетельствуют данные анализа Аналитического центра международной компании по трудоустройству, которые предоставили OBOZ.UA. Самые высокие темпы повышения зарплат зафиксированы у производителей компьютеров и электроники(+10,9%), пищевой промышленности(+9,8%), транспортного оборудования, включая военное(+9,2%), машиностроении (+9,1%), в частности автомобильной промышленности(+8,8%), а также в производстве мебели(+8,9%).

По оценкам аналитиков, такое повышение происходит на фоне сокращения общей занятости в промышленности, кроме пищевого производства. "Рост зарплат в этих секторах происходит на фоне сокращения занятости, что свидетельствует, что работодатели стремятся удержать ключевой персонал, даже за счет оптимизации штата", – объясняют в компании.

В то же время несколько ниже темпы роста заработков наблюдались в сферах, где традиционно работает много украинцев, а именно – логистике (+7,8%), HoReCa (+7,8%), строительстве (+7,6%) и розничной торговле (+7,6%). Причем в розничной торговле и сфере общественного питания в ежемесячной динамике (сентябрь к августу) даже произошло снижение зарплат на 0,4%.

"Сезонное снижение продаж после летних пиков влияет на объем премий и надбавок, которые формируют значительную часть заработков работников. Дополнительно на рынок давит рост предложения рабочей силы – после сокращений в промышленности часть работников переходит в логистику и HoReCa, повышая конкуренцию за рабочие места. Это позволяет бизнесу уменьшать или замедлять темпы роста зарплат", – отмечают аналитики.

Интересно, что в логистике, которая показала высокий рост зарплат за девять месяцев 2025 года, в сентябре средняя зарплата по сравнению с августом также снизилась – на 1,2%, что является наибольшим показателем среди всех отраслей. Несмотря на это, логистика остается одним из самых высокооплачиваемых секторов Польши: средняя заработная плата в сентябре составила 9029 злотых, что почти равно показателю машиностроения (9195 злотых).

Для сравнения, в розничной торговле средняя зарплата составляла 6766 злотых, а в HoReCa – 6548 злотых. "Даже незначительный годовой рост в логистике на 5,3% в денежном эквиваленте означает повышение на 455 злотых, что соизмеримо с абсолютным ростом в секторах розничной торговли или общественного питания. Это продолжает привлекать в отрасль иностранных работников, среди которых много украинцев", – добавляют в компании.

В целом польский рынок труда продолжает восстановление после периода замедления, но темпы роста зарплат зависят от способности компаний удерживать продуктивных работников. Для украинцев польский рынок труда остается благоприятным, особенно в секторах с меньшим требованием к квалификации и высокой долей физического труда.

Прежде всего это логистика, где сохраняется динамичный рост занятости (+4,7% за девять месяцев 2025 года). В то же время в производстве и строительстве конкуренция усиливается, сдерживая прирост заработков и повышая требования к опыту работников. Лучшие перспективы открываются для украинцев, готовых переходить в производственные и технические специальности, где польские компании предлагают стабильность и более высокие зарплаты.

