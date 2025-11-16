Беженцы из Украины теряют защиту в Польше: почему лишают важного статуса

Каждый десятый беженец, которого в Польше лишили статуса защиты в течение последних шести лет, был гражданином Украины. Чаще всего это случается из-за изменения обстоятельств, при которых статус был предоставлен.

Об этом сообщили в Rzeczpospolita, получив данные на запрос от Управления по делам иностранцев. Отмечается, что больше всего отказов в статусе защиты получили граждане РФ.

Сколько беженцев потеряли статус в Польше

Всего с начала 2020 года до 20 октября 2025-го международной защиты в Польше (статуса беженца, убежища или временной защиты) лишили 410 иностранных граждан. Самой большой национальной группой среди них были россияне – по ним было принято 336 решений. Еще 38 отказов получили граждане Украины, а 15 – белорусы.

С начала 2025 года международную защиту в Польше потеряли уже 52 иностранца. Но год от года статистика отличалась:

2020 год – 107 иностранцев;

2021– 64;

2022 – 42;

2023 – 75

2024 – 71.

Представитель Управления по делам иностранцев Якуб Дудзяк объяснил, что чаще всего иностранцы теряют статус защиты из-за того, что"обстоятельства, при которых он был предоставлен, перестали существовать или изменились таким образом, что защита больше не нужна". Это происходит в 70% случаев. Еще 15% решений основываются на соображениях безопасности.

Сколько иностранцев

По данным Управления по делам иностранцев Польши, в 2016-2025 годах иностранцы подали 95 тыс. заявлений о международной защите. Среди них:

россияне – более 33 тыс. человек;

белорусы – 15,5 тыс;

украинцы – почти 22 тыс.

Впрочем, среди национальных групп больше всего прав на постоянное проживание в Польше было предоставлено именно гражданам Украины – 80 тыс. человек. На втором и третьем местах среди иностранцев – белорусов (60 тыс.) и россияне (6,3 тыс.).

Польское гражданство будет получить сложнее

По сравнению с большинством стран Европы правила получения польского гражданства считаются относительно мягкими. Именно поэтому польское правительство и партия "Право и справедливость" ("ПиС") подготовили два законопроекта, которые должны ужесточить эти требования.

По проекту Министерства внутренних дел и администрации, минимальный период проживания в Польше для получения гражданства должен составлять 8 лет – 3 года временного и 5 лет постоянного пребывания. Также документ предусматривает введение требования постоянного налогового резидентства и обязательного теста на гражданство.

"ПиС" выступает за более существенное ужесточение правил. Их проект требует, чтобы иностранец имел не менее 15 лет непрерывного легального проживания в Польше и не имел судимостей. Повышенные пороги предлагаются и для получения гражданства через брак с гражданином Польши – минимальный срок составит 6 лет.

Также OBOZ.UA сообщал, что с 1 ноября 2025 года в Польше изменились правила проживания в центрах для беженцев из Украины. С этой даты жить в центрах коллективного размещения (OZZ) бесплатно смогут только самые уязвимые категории – люди с инвалидностью, пенсионеры, беременные. Остальных таким образом мотивируют к поиску отдельного жилья с самостоятельной оплатой.

