Зарплаты до 30 тыс. грн и бронирование: в какой отрасли украинцам предлагают такие условия

В Украине за год медианные (половина работников зарабатывает больше, а половина – меньше этой суммы) зарплаты в агросекторе выросли в среднем на 15% (до 30 тыс. грн), а в отдельных профессиях – до 28%. Наибольшее повышение получили пилорамщики (+28%) и трактористы (+20%), тогда как агрономы и другие специальности выросли умеренно. Также увеличилось количество вакансий с бронированием.

Об этом OBOZ.UA стало известно из пресс-релиза одного из кадровых порталов. Аграрный сектор Украины продолжает демонстрировать устойчивость даже в условиях войны.

Спрос на работников остается стабильно высоким, а уровень заработных плат растет, что свидетельствует о здоровой конкуренции на рынке труда. К тому же появляется все больше вакансий с бронированием от мобилизации, что подчеркивает стратегическую важность отрасли для экономики страны.

Зарплаты растут в большинстве профессий

Аналитика OLX Работа показывает, что за последний год медианные зарплаты в ключевых аграрных специальностях выросли в среднем на 15%. В июле 2025 года по сравнению с июлем 2024-го повышение произошло почти во всех профессиях:

тракторист – с 25 000 до 30 000 грн (+20%);

пилорамщик – с 23 500 до 30 000 грн (+28%);

агроном – с 24 000 до 25 000 грн (+4%);

другие специальности агросектора – с 19 000 до 20 000 грн (+5%).

Такой рост объясняется как дефицитом квалифицированных кадров, так и желанием работодателей удержать работников, ведь сезонные работы требуют стабильных и опытных специалистов. Июль традиционно является пиковым месяцем для агросферы – именно в это время формируется наибольший спрос на рабочую силу.

По данным кадрового портала, в июле 2025 года на одну вакансию в агросекторе приходилось почти 23 отклика, тогда как год назад – 20, это свидетельствует об увеличении конкуренции среди соискателей. Больше всего работодатели ищут трактористов, а вот наибольший интерес среди соискателей вызвала профессия агронома – на нее приходится наибольшее количество откликов.

Хотя доля вакансий с бронированием в агросекторе остается относительно невысокой, она растет впечатляющими темпами. В июле 2025 года количество таких предложений увеличилось в 6,2 раза – с 1 до 7% среди всех объявлений в категории "Сельское и лесное хозяйство".

Это свидетельствует о том, что агропредприятия начали активнее использовать механизм бронирования ключевых специалистов для сохранения непрерывности работы. В то же время возможности агросектора в этом направлении все еще скромнее, чем в некоторых других отраслях экономики.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине за семь месяцев 2025 года подали более 3,2 тыс. вакансий с бесплатным жильем или компенсацией аренды, из них более 1,2 тыс. до сих пор остаются открытыми. Больше всего предложений в Киеве – 533, во Львовской области – почти 400, а в Днепропетровской и Киевской областях – по 390.

