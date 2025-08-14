Зарплата представителей одной профессии в Украине резко вырастет: сколько будут платить теперь

В Украине создадут конкурентные условия для сопровождения ветеранов. Уже скоро специалисты в этой области будут получать не менее 25 тыс. грн, хотя в прошлом году, когда начался отбор на эту должность, их средняя зарплата была меньше 18 тыс. грн.

Как сообщили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, соответствующее решение было принято на правительственном заседании 13 августа. Отмечается, что минимальный объем выплаты будет достигаться, в частности, за счет надбавок и премий.

Отмечается, что Кабмин усовершенствовал условия оплаты труда специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц, предусмотрев оплату их труда в размере не менее 25 тыс. грн. Следует отметить, что выплаты таким социальным работникам включают обязательные надбавки и премии.

Как пояснила заместитель министра Дарья Марчак, обеспечение достойных и конкурентных зарплат является одним из ключевых приоритетов Минэкономики. Особенно это касается оплаты социально важной работы, в том числе и сопровождения ветеранов.

"Отныне руководители учреждений, начисляя зарплаты таким специалистам, должны обязательно включать соответствующие надбавки за фактически отработанное время", – отметила Марчак.

В частности, постановление предусматривает внесение правок в постановление №868. Теперь в нем будет прописано, что минимальный размер оплаты труда специалиста за выполненную в полном объеме месячную (часовую) норму труда должен составлять не менее 25 тыс. грн в зависимости от квалификационной категории.

Следует отметить, что эта сумма предусмотрена для специалистов без категории, тогда как объем оплаты труда специалистов І-ІІ категории и ведущих специалистов будет еще выше. Также специалистам выплачиваются надбавки:

за особый характер труда в размере до 50% должностного оклада;

характер за сложность, напряженность в работе в размере до 50% должностного оклада.

"Обеспечение минимального размера оплаты труда специалистов осуществляется за счет выплаты должностных окладов в зависимости от квалификационной категории, надбавок и премии с учетом результатов работы", – пояснили в министерстве.

Профессия специалиста по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц появилась в Украине в 2024 году. Всего планировалось подготовить 11,3 тыс. специалистов. Чтобы пройти отбор, нужно было иметь гражданство Украины, а также уровень образования не ниже бакалавра по отраслям знаний: "Образование/Педагогика", "Социальные и поведенческие науки", "Право", "Здравоохранение", "Социальная работа", "Публичное управление и администрирование".

Также OBOZ.UA сообщал, что Министерство развития громад и территорий подписало отраслевое соглашение с профсоюзом работников строительства и промышленности строительных материалов на 2025-2027 годы, согласно которому минимальный оклад в строительной сфере вырастет почти на 75%. Теперь специалисты-строители будут получать не менее 12 тыс. грн.

