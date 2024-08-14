Компания избежала уплаты налогов на миллионы гривен: раскрыты популярные схемы

Украинские компании продолжают избегать налогообложения в своей деятельности. В частности, совершают сделки за наличные, а также указывают значительно более низкие цены во время растаможки.

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В частности, к компаниям, которые прибегают к таким злоупотреблениям, прибегало ООО "М", которое, согласно данным из аналитической онлайн-системы YouControl, занимается неспециализированной оптовой торговлей, сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев. ("Слуга народа").

Согласно его данным, в 2023-2024 годах компания импортировала мебель марки "GT Racer" на сумму 26 млн грн. Впрочем, значительная часть товаров была продана за наличные – на 16 млн гривен. Кроме того, мебель ввозилась по заниженной цене:

кресло GT Racer B-4029B Black: цена растаможки – 400,27 грн, цена реализации – 3 166,67 грн (рост в 7,9 раза);

кресло GT Racer B-1215 Black: цена растаможки – 436,93 грн, цена реализации – 1 665,83 грн (рост в 3,8 раза);

кресло GT Racer B-606C Black: цена растаможки – 580,45 грн, цена реализации – 1 874,17 грн (рост в 3,2 раза);

кресло GT Racer B-717A Black: цена растаможки – 803,43 грн, цена реализации – 2 541,6 грн (рост в 3,2 раза).

"Указанный субъект в течение 2023-2024 годов имеет налоговую эффективность на уровне 0%. За счет отнесения указанного субъекта к перечню рисковых ГНС предотвращено распространение рискового налогового кредита по НДС на сумму 4 млн гривен", – добавил Гетманцев.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в Украине приняли законы об освобождении от пошлин и НДС на ввоз энергетического оборудования и оборонных товаров, что укрепит энергетическую и оборонную способность страны. Льготы распространяются на электрогенераторы, инверторы, литий-ионные аккумуляторы, зарядные станции и солнечные панели, а также тактическое военное оборудование и средства радиоэлектронной борьбы.

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