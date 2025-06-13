"Забыл" уплатить в Украине более 4 млрд грн налогов: Новинскому объявили новое подозрение

Нардепа трех созывов Верховной Рады Вадима Новинского, которого подозревают в госизмене, теперь подозревают еще ив уклонении от уплаты налогов на миллиарды гривен. Следствие считает, что он не задекларировал полученные за рубежом доходы и не уплатил более 4 млрд грн налогов на доходы физических лиц.

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Как сообщили в Службе безопасности Украины, Новинскому уже объявили подозрение. Ему вменяют уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины), что предусматривает наказание в виде штрафа и лишением права занимать определенные должности с конфискацией имущества.

"По материалам дела, после приобретения гражданства Украины в 2012 году он продолжил свою предпринимательскую деятельность на территории Украины, став налоговым резидентом. Однако, вопреки требованиям налогового законодательства, он не задекларировал полученные за рубежом доходы и не уплатил налог на доходы физических лиц в сумме более 4,3 млрд гривен", – отметили в СБУ.

Отмечается, что нардеп получил более 25 млрд грн прибыли (несколько миллиардов долларов на тот момент) от продажи инвестиционных активов, а именно акций зарегистрированных в Кипре иностранных компаний. В результате неуплаты налогов госбюджет недополучил большую сумму средств.

Эту информацию подтвердили также в Офисе генпрокурора, где напомнили, что Новинского также подозревают в преступлениях против основ национальной безопасности Украины. В прошлом году он получил официальное подозрение в государственной измене и разжигании религиозной вражды и ненависти как "куратор" РПЦ в Украине. В Государственном бюро расследований утверждают, что он выполнял указания главы Русской православной церкви Кирилла (Гундяева), в течение длительного времени поддерживал с ним тесное общение и находился в его иерархическом подчинении.

Между тем самого нардепа в феврале этого года заметили на немецком курорте Тегернзе, что в Верхней Баварии. А в аэропорту Мюнхена увидели частный самолет Новинского.

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