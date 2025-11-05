Заблокируют счет из-за перевода средств самому себе: россиянам ввели новые правила

В России банки начали массово блокировать переводы между собственными счетами из-за новых правил 115-ФЗ, даже если деньги принадлежат самому клиенту. Из-за этого проверяют все операции, а клиентам советуют предупреждать банк о крупных переводах и не дробить суммы, иначе доступ к деньгам может быть ограничен на длительное время.

Об этом сообщают росСМИ. В России сейчас серьезная проблема для простых пользователей банков. Из-за новых правил борьбы с отмыванием денег банки массово блокируют переводы даже между собственными счетами клиентов.

Чаще всего это происходит, если переводы кажутся "подозрительными", большие суммы, частые повторы, дробление на мелкие платежи или нетипичные поступления от других людей. Банки приостанавливают такие переводы и проверяют их законность. Эксперты советуют не дробить крупные суммы на десятки мелких платежей, не пользоваться анонимными схемами и при крупных переводах предупреждать банк заранее, чтобы избежать блокировки.

Поправки к "антиотмывочному закону" (115-ФЗ), которые вступили в силу с 1 июня, дают Росфинмониторингу право останавливать любые операции, если есть подозрение на незаконное использование денег или финансирование экстремизма. Банки, которые нарушат правила, рискуют штрафами, ограничениями или даже аннулированием лицензии. Клиенты уже жалуются на долгие блокировки карт и счетов – иногда по несколько месяцев, особенно если переводы идут на одно и то же лицо, на новые реквизиты или на благотворительность.

Фактически у россиян сейчас даже свои собственные деньги могут попасть под контроль и пользоваться ими стало сложнее. Банки ужесточают контроль и проверяют каждую операцию, чтобы избежать штрафов и проблем с регулятором.

