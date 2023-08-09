Борьба и развитие в любых условиях: враг не смог сломать банковскую систему Украины

Стране-агрессору не удалось дестабилизировать банковскую систему Украины – она бесперебойно предоставляет финансовые услуги физлицам и бизнесу. Более того, финучреждения уже настроили работу под новые реалии, а украинцы поддерживают спрос на прибыльные банковские продукты.

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Об этом рассказала глава Правления COMINBANK Татьяна Путинцева. По ее словам, финучреждение реагирует на запрос граждан релевантными предложениями.

"Среди самых популярных депозитов нашего банка – "Максимальный доход" и "Выгодный курс". Самая высокая доходность, которую клиенты могут получить по условиям последнего – до 18,25% годовых. Недаром депозиты от COMINBANK абсолютно заслуженно признаны авторитетным рейтинговым агентством "Стандарт Рейтинг" как самые надежные и имеющие привлекательные условия для клиентов и входящие в топ-12 по результатам уже двух кварталов подряд. АО "КОМИНБАНК" ведет взвешенную политику, поэтому в очередной раз подтвердило свой кредитный рейтинг на самом высоком уровне uaAAA", – рассказала Татьяна Путинцева.

Однако удовлетворение клиентского спроса – это не единственный приоритет украинских банков во время войны. В частности, открываются новые отделения, которые не только помогают обслуживать клиентов, но и создают рабочие места.

"За время войны мы открыли 20 новых отделений. Как только это будет безопасно, возобновим работу в Донецкой и Херсонской областях. Рост сети способствовал волне трудоустройства: более 150 украинцев смогли начать карьеру в COMINBANK, команда выросла почти на 20%.", – отметила банкирша.

Еще одно важное направление деятельности финсектора – благотворительность. С первых недель полномасштабного вторжения банк помогает ВСУ, пожилым людям с инвалидностью и многодетным семьям ВПЛ совместно с благотворительными фондами, в частности ONUKY и "Запорука".

"Ежемесячно мы переводим средства военному госпиталю, активно развиваем корпоративное волонтерство. Концепция нашей корпоративной социальной ответственности носит символическое название DOBROKOLO. Благотворительность – это "работа" не ради грамот, но признание всегда вдохновляет: в июне этого года агентство "Стандарт-Рейтинг" определило COMINBANK лидером по уровню социальной ответственности среди отечественных банков с украинским капиталом", – рассказала председатель Правления банка.

Она также напомнила, что в 2023 году COMINBANK отметит юбилей – 30 лет работы на рынке Украины. За это время финучреждение пережило вместе с государством все общие вызовы: экономические и политические кризисы, COVID, а теперь сопротивление российской агрессии.

"Это закаляет характер. Мы, украинцы, действительно имеем уникальный опыт, неизвестный нашим коллегам на Западе - опыт выживания и развития при любых условиях", - резюмировала Татьяна Путинцева.