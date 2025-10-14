Временную защиту продлили, но есть нюансы: что нужно знать украинским беженцам в Чехии

В 2025 году украинцы в Чехии получают временную защиту, которая дает право на проживание, работу, медицинское страхование, образование для детей и гуманитарную помощь. В течение первых 150 дней беженцам выплачивают 4 860 Kč (9 665 грн) взрослому и 3 490 Kč (6 940 грн) ребенку, однако главные проблемы остаются в поиске жилья и своевременном оформлении документов.

OBOZ.UA разобрался, что нужно знать украинцам и изменилась ли помощь беженцам. Чехия официально подтвердила продление программы временной защиты для украинцев, на данный момент статус действителен до 31 марта 2026 года.

Однако, после принятия Советом Европейского Союза в июле 2025 года продолжение временной защиты до марта 2027 года, ожидается, что Чехия также продлит срок действия программы. Статус предоставляется:

гражданам Украины, которые проживали в Украине до 24 февраля 2022 года;

иностранным гражданам, которые легально проживали в Украине до этой даты и не могут вернуться в свою страну;

членам семей лиц, которые соответствуют предыдущим критериям (муж, жена, несовершеннолетние дети и близкие родственники).

Права украинцев с временной защитой

проживать легально в Чехии в течение действия статуса;

в Чехии в течение действия статуса; работать без дополнительного разрешения , что значительно упрощает адаптацию;

, что значительно упрощает адаптацию; получить медицинское страхование и базовую медицинскую помощь через государственную систему здравоохранения (VZP);

и базовую медицинскую помощь через государственную систему здравоохранения (VZP); обучать детей в чешских школах , как местных граждан;

, как местных граждан; получать социальную помощь – финансовую поддержку, гуманитарную помощь, языковые курсы и консультации;

– финансовую поддержку, гуманитарную помощь, языковые курсы и консультации; найти жилье через государственные или муниципальные программы или временное размещение.

Для тех, кто въезжает в Чехию на собственном авто с украинской регистрацией, необходимо иметь "Зеленую карту" – страховой полис для пересечения границы, который можно оформить онлайн. По прибытии в Чехию необходимо:

обратиться в Региональный центр помощи Украине , где предоставляют консультации, помощь с жильем и первичную регистрацию;

, где предоставляют консультации, помощь с жильем и первичную регистрацию; зарегистрировать место жительства в течение трех дней в Полиции по делам иностранцев (штраф до 150 евро за нарушение);

в течение трех дней в Полиции по делам иностранцев (штраф до 150 евро за нарушение); предоставить полный пакет документов: заполненное заявление, биометрический паспорт, подтверждение пребывания в Украине до 24.02.2022 года, подтверждение места жительства в Чехии и фотографию паспортного формата.

Все услуги по оформлению временной защиты бесплатные. Онлайн-регистрация на продление статуса через портал завершилась 15 марта 2025 года. После этого украинцы получили электронное подтверждение даты приема для личного оформления обновленной визовой наклейки, продленной до 31 марта 2026 года.

Если регистрация пропущена, право на помощь (гуманитарную, социальную, медицинское страхование, доступ к работе) прекращается, но можно подать повторное заявление через Региональный центр помощи Украине. С 8 сентября 2025 года в Чехии также стартует регистрация на новое специальное разрешение на долгосрочное пребывание для беженцев с временной защитой. Беженцы с временной защитой имеют право на:

основную финансовую помощь: питание, одежда, транспорт;

питание, одежда, транспорт; помощь на жилье, размер которой зависит от условий проживания.

Выплаты беженцам в течение 150 дней

взрослый – 4 860 Kč (9 665 грн);

ребенок – 3 490 Kč (6 940 грн);

ребенок с инвалидностью – до 5 235 Kč (10 410 грн);

взрослый с инвалидностью – до 7 290 Kč (14 497 грн).

После 150 дней размер пособия может уменьшаться до минимального (3 130 Kč – 6 224 грн), если лицо не работает и не относится к уязвимым категориям, среди которых дети до 18 лет, студенты до 26 лет, беременные женщины, пенсионеры 65+, люди с инвалидностью и их опекуны. В частности, новые правила с июля 2025 года предусматривают индивидуальное оценивание уровня самостоятельности для лиц с инвалидностью.

Сколько украинцев находится в Чехии

По последним данным Eurostat, в Чехии на 1 000 жителей приходится 35,4 украинцев, что является самым высоким показателем среди стран ЕС. Сейчас чаще всего выезжают в Чехию 2 565 украинцев в месяц, что свидетельствует о стабильном потоке беженцев.

По состоянию на 31 августа 2025 года общее количество лиц, получивших временную защиту, увеличилось на 30 980 человек (+0,7%) по сравнению с концом июля. Наибольший прирост зафиксирован в следующих странах:

Германия: +6 800 человек (+0,6%);

+6 800 человек (+0,6%); Чехия: +5 175 человек (+1,4%);

+5 175 человек (+1,4%); Румыния: +2 370 человек (+1,2%).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, иностранцы, приютившие украинских беженцев, раскритиковали "ужасную" поддержку со стороны британского МВД (Министерство внутренних дел). Они сталкиваются с бесконечной бюрократией, а тысячи украинцев до сих пор живут в неопределенности более трех лет после начала войны.

