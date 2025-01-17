Впервые за 13 лет: 'Укрнафта' начала комплексную программу бурения на одном из самых молодых месторождений компании

"Укрнафта" пробурила первую за 13 лет скважину на одном из самых молодых и перспективных месторождений компании. В ближайшие годы предприятие планирует построить там еще десять новых скважин.

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"Сейчас активно работаем на одном из самых молодых месторождений Укрнефти – открыт в 1990 году. Условия работы сверхсложные – 1080 метров над уровнем моря, горная местность, отсутствие достаточных коммуникаций, отмечает директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий. - В последний раз там возводили новые объекты 2011 года. В 2024 году впервые с тех пор пробурили новую скважину, провели ГРП на 3-х объектах. В нынешнем 2025-м будет 5 новых скважин, в 2026 – еще 5. Работаем собственными силами, потому что рынок отказался – слишком сложно. Поэтому подняли туда собственные станки".

Параллельно на месторождении реализуется масштабный инфраструктурный проект: там расширяется пропускная способность трубопроводов, поскольку действующая инфраструктура не способна пропустить ожидаемый объем.

Справка:

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины.

Добывает нефть и газ, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗК, насчитывает 547 заправок (462 собственных и 85 в управлении) заправок на всей территории Украины и реализует качественное горючее Евро-5. В управлении государственной компании находятся также АЗК сети Glusco.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКарта", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Снаб".

Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 сумма благотворительной помощи составила более 1,5 млрд грн.