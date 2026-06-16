Возможный конец войны "обвалил" цены: сколько теперь стоит нефть

На мировых рынках подешевела нефть. Утром 16 июня фьючерсы на марку Brent снизились на 25 центов, или 0,3% – до до 82,92 доллара за баррель. А американская WTI потеряла 9 центов, или 0,1%, и торговалась по 80,66 доллара за баррель. Причиной же этого, по оценкам экспертов, является оценка рынком перспективы возобновления поставок ресурса через Ормузский пролив на фоне слабого спроса и отсутствия конкретики по предварительному соглашению о прекращении войны между США и Ираном.

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Об этом сообщает Reuters. Там напомнили:

15 июня стоимость нефти снизилась почти на 5%.

Поводом стало заявление президента США Дональда Трампа о подписании меморандума по прекращению войны с Ираном.

о подписании меморандума по прекращению войны с Ираном. Подробности документа пока не раскрываются.

"По предварительным данным, США и Иран договорились открыть Ормузский пролив и продлить перемирие на 60 дней, чтобы продолжить переговоры, в том числе по ядерной программе Ирана. Но поскольку детали сделки пока неизвестны и постоянного мира ещё нет, цены на нефть вряд ли будут сильно снижаться", – говорится в сообщении.

В то же время, подчеркивается, на восстановление нормального движения танкеров, скорее всего, уйдёт несколько недель. По оценкам специалистов:

К сентябрю восстановится около 50% объемов поставок.

К декабрю – около 80%.

Впрочем, констатируют аналитики, сразу ряд признаков сигнализирует о слабости нефтяного рынка. В частности, речь идет о низких объемах импорта ресурса в Китай.

"В мае импорт нефти в Китай обвалился на 29%, достигнув минимального уровня за 8 лет. Параллельно ожидается, что закупки китайцами саудовской нефти в июле также сократятся", – резюмировали авторы материала.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по оценкам аналитиков, война в Иране и риски для мировых поставок нефти заставляют страны активнее инвестировать в возобновляемую энергетику, электромобили и энергетическую независимость. Более того, вызванная войной нестабильность может ускорить глобальный отказ от ископаемого топлива и сделать чистую энергию не только экологическим, но и стратегическим выбором.

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