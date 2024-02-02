Воспользоваться сможет каждый: в Украине запустили открытый реестр санкций

В Украине начал работу Государственный реестр санкций. С его помощью каждый украинец сможет бесплатно получить информацию о лицах и компаний, против которых введены ограничения. На сайте есть возможность в электронной форме получить выписку с информацией о лице, а также просматривать все последние санкционные решения в Украине.

Видео дня

Об этом сообщили в Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Отмечается, что ведение реестра обеспечивает именно Аппарат СНБО Украины. Реестр доступен по ссылке .

В реестре уже находится более 17 тыс. физических и юридических лиц, которые фигурируют в украинских черных списках, причем не только по решениям СНБО, но и согласно судебным решениям о применениях санкций.

"Согласно решению СНБО, реестр – это информационно-коммуникационная система, обеспечивающая сбор, накопление, защиту, учет, отображение, обработку и предоставление информации обо всех субъектах, в отношении которых применены санкции", – объяснили в Совете.

Отмечается, что данные в реестре обновляются оперативно. "Они открыты и общедоступны, кроме случаев, предусмотренных законом", – подчеркнули в СНБО.

Выписка из Государственного реестра санкций: как получить

На главной странице сайта реестра нужно найти раздел "Дополнительные сервисы". В нем – выбрать "Выдержка из реестра" и нажать "Сформировать выписку".

После этого нужно выбрать, о ком нужна выписка – о физическом или юридическом лице. Далее потребуется ввести все известные данные об этом лице. Как проверил OBOZ.UA, для физлиц достаточно указать ФИО.

После ввода данных на странице появится информация о статусе подсанкционного лица. Для физлица будет указано, в частности, гражданство и дата рождения, а в некоторых случаях и налоговый номер. Кроме того, в хронологическом порядке будут перечислены все акты о наложении и изменении санкций.

Внизу страницы появится кнопка "Сформировать выписку". Она позволяет сохранить все данные о подсанкционном лице в одном файле pdf или в качестве архива zip.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе 2024 года в госбюджет Украины впервые перечислено 32 млн грн подсанкционного российского олигарха. Эти средства были арестованы в 2023 году по ходатайству Офиса генпрокурора.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!