Украина получила десятки миллионов подсанкционного российского олигарха: деньги уже перечислены в госбюджет

В госбюджет Украины перечислено 32 млн грн подсанкционного российского олигарха. Эти средства были арестованы в 2023 году по ходатайству прокуроров Офиса Генпрокурора и ранее принадлежали крупнейшему в Украине производителю металлургического глинозема и гидроксида алюминия – Николаевскому глиноземному заводу. Соответственно, вероятно, речь идет о контроллирующем его олигархе Олеге Дерипаске.

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О перечислении средств в бюджет сообщили в Офисе генпрокурора (ОГП). Там напомнили:

в 2000 году Николаевский глиноземный завод (НГЗ) был приватизирован холдингом, принадлежащим российскому олигарху;

в начале 2023 года по ходатайству ОГП были арестованы принадлежащие заводу 32 млн грн;

в июне-2023 вступило в законную силу решение Высшего антикоррупционного суда, "которым национализировано, в том числе, и упомянутые активы".

"В государственный бюджет перечислено 32 млн грн, арестованных в прошлом году по ходатайству прокуроров Офиса Генпрокурора. Речь идет о средствах, которые находились на депозитном счете Гостаможслужбы, и принадлежали крупнейшему в Украине производителю металлургического глинозема и гидроксида алюминия", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: указанный российский олигарх находится под санкциями США и ЕС. Причина – отмывание денег в интересах президента государства-агрессора. А компании, входящие в его холдинг, который и приватизировал НГЗ, "обеспечивают потребности оборонно-промышленного комплекса России, поставляя продукцию для производства военных ракетных комплексов и другого оружия".

Имя же олигархва в ОГП раскрывать не стали. Однако, судя по всему, вероятно, речь идет об Олеге Дерипаске, который получил контроль над Николаевским глиноземным заводом в начале 2000-х. При этом позже Дерипаска официально он вышел из своих бизнесов в Украине, хотя 1 марта 2022 года российский алюминиевый гигант "Русал" Дерипаски открыто заявлял, что "временно прекратил производство на Николаевском глиноземном заводе".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее под контроль Украины перешел PINbank. В результате национализации государство стало владельцем 88,89% уставного капитала банка, которыми ранее владело АО "Первый инвестиционный банк", контролируемое российским олигархом Евгением Гинером. Банк при этом не закрывается.

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