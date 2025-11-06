Во всем мире летит вверх "аппетит" к золоту: какая страна закупила больше всего

Центральные банки стран мира массово пополняют золотые запасы – в результате спрос на драгоценный металл в третьем квартале 2025 года достиг рекордных показателей. Больше всего в 2025 году золота закупили Польша, Азербайджан и Казахстан.

Об этом говорится в ежемесячном анализе инвестиционной компании ING. Аналитики подсчитали, что всего в третьем квартале года центробанки приобрели 220 тонн золота – это на 28% больше, чем в предыдущем квартале, и на 6% выше среднего за квартал за последние 5 лет.

Кто покупает больше всего золота

Отмечается, что среди остальных стран больше всего золота с начала года приобрела Польша – 67 тонн. За ней следуют Азербайджан, Казахстан, Китай и Турция. Впрочем именно в третьем квартале лидировал Национальный банк Казахстана, а Центральный банк Бразилии купил золото впервые с 2021 года.

По данным Всемирного золотого совета, мировой спрос на золото в третьем квартале достиг самого высокого показателя за всю историю наблюдений 1313 тонн. Эксперты связывают это с сильным инвестиционным спросом, который включает покупку через биржевые фонды (ETF), слитков и монет, а также значительные покупки центральными банками.

По состоянию на ноябрь 2025 года больше всего золота в своих хранилищах держат такие страны в тоннах:

США – 8133,6;

Германия – 3350,25;

Италия – 2451,84;

Китай – 2298,53;

Индия – 879,98;

Япония – 845,97

Турция – 634,76;

Польша – 515,47;

Великобритания – 310,29;

Настроения центробанков мира

Зато в Центральном банке Южной Кореи рассматривают возможность пополнить свои золотые резервы – впервые с 2013 года. А президент Сербии Александр Вучич также недавно заявил о намерении практически удвоить золотые запасы страны – к 2030 году они могут достичь 100 тонн.

Впрочем, в некоторых странах звучат предложения по пересмотру объемов золота в сторону сокращения. Например, член правления центрального банка Филиппин Бенджамин Диокно заявил о необходимости продать часть золотых запасов страны, назвав их "избыточными", а в США сенатор Синтия Ламмис предложила продать часть золотых резервов страны и реинвестировать средства в биткойны.

"Однако, мы считаем, что изменение в закупках центральных банков было скорее структурным, и они будут продолжать добавлять золото в свои резервы, поскольку стратегии в отношении валютных резервов меняются", – утверждают аналитики.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что по итогам сентября-2025 объем золотовалютных резервов Украины увеличился на 1,1%, или на 518 млн долларов – до 46,518 млн. Сумма все сильнее приближается к историческому рекорду, который составлял 46,68 млрд долл. по итогам апреля-2025.

