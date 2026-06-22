"Важно, чтобы было минимум людей": в "Новой почте" объявили об активной роботизации

"Новая почта", являющаяся одним из крупнейших работодателей Украины, решила более активно инвестировать в автоматизацию и роботизацию рабочих процессов. Цель компании – максимально сократить процессы, которые можно оптимизировать.

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Об этом заявил совладелец компании Владимир Поперешнюк. Он подчеркнул, что компания системно работает над сокращением объема ручного труда на терминалах и производственных площадках, сообщает Mind.

"Для нас очень важно, чтобы на терминале и на производстве было как можно меньше людей. Поэтому мы занимаемся роботизацией и внедрением экономичных процессов, чтобы человек не тратил ни минуты зря на операции, которые можно оптимизировать", – сказал бизнесмен.

Он назвал повышение производительности одним из ключевых приоритетов для развития бизнеса в условиях войны и нехватки кадров. Поперешнюк подчеркнул, что компания реализует сразу несколько направлений модернизации, направленных на повышение эффективности операционных процессов, но при этом концентрируется исключительно на собственных логистических показателях, а не на том, какую продукцию производят или продают ее клиенты.

"Нас не интересует, чем занимаются наши клиенты и что они производят. Нас интересуют наши показатели: посылка поступила – сколько секунд, сколько минут она пробыла у нас. Нас интересуют наши процессы", – пояснил он и добавил, что "Новая почта" сознательно ограничивает доступ к информации о деятельности клиентов и не использует эти данные для собственного анализа.

"У нас на экранах не отображается, что именно отправляют клиенты и чем они занимаются. Клиенты не давали нам права использовать эту информацию таким образом", – подчеркнул Поперешнюк.

В то же время он отметил, что, несмотря на сложные условия войны, видит постоянное развитие украинского бизнеса, появление новых производителей и экспортеров, которые продолжают расширять свою деятельность.

Автоматизация – путь к безопасности работников

Несмотря на то, что роботизация логистических процессов может привести к сокращению численности персонала компании, это также может уберечь сотрудников от опасности, связанной с российскими обстрелами. Ведь в течение последнего месяца РФ уже неоднократно атаковала инфраструктуру "Новой почты":

17 июня – российский удар с помощью дронов повредил сортировочный терминал "Новой почты" в Сумах;

российский удар с помощью дронов повредил сортировочный терминал "Новой почты" в Сумах; 15 июня – был полностью разрушен сортировочный терминал "Новой почты" в Киеве;

– был полностью разрушен сортировочный терминал "Новой почты" в Киеве; 12 июня – "Шахед" поразил терминал в Запорожье;

"Шахед" поразил терминал в Запорожье; 31 мая – в Днепре в результате попадания вражеского дрона полностью уничтожено отделение "Новой почты" №1;

в Днепре в результате попадания вражеского дрона полностью уничтожено отделение "Новой почты" №1; 27 мая – полностью уничтожено отделение №300 в селе Лиманка в Одесской области;

– полностью уничтожено отделение №300 в селе Лиманка в Одесской области; 25 мая – БПЛА поразил отделение №11 в Краматорске.

Также OBOZ.UA сообщал, что из-за постоянных российских обстрелов были временно закрыты два последних отделения в Дружковке (Донецкая область). Несмотря на это, в городе продолжают работать девять почтоматов "Новой почты".

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