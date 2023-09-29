В закупке "Энергоатома" обнаружили "Санта-Барбару": Железняк рассказал про подозрительный тендер на 27 млн

В тендере "Энергоатома" на 27 млн грн победило учреждение, которым управляет гражданский супруг заместительницы гендиректора госпредприятия. Речь идет о закупке услуги "Проектные работы по экологической безопасности и охране окружающей среды. Строительство энергоблоков".

Об этом свидетельствует информация из системы госзакупок Prozorro. Внимание на подозрительную закупку обратил народный депутат из "Голоса" Ярослав Железняк.

Так, ответственной за тендер в документации указана Ирина Митичкина – замгендиректора по управлению производством ГП "НАЭК Энергоатом". А победителем на аукционе стал Институт проблем безопасности атомных электростанций НАН Украины.

Директором института является Анатолий Носовский. Как выяснил Железняк, этот человек является гражданским мужем Митичкиной.

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"Иногда в тендерах "Энергоатома" можно увидеть не только коррупцию, но и целую "Санта-Барбару"... Заходим мы на жалобу в ГАСУ и узнаем интересный факт. В жалобе указано, что господин Носовский А.В. и госпожа Митичкина И.М. состоят в гражданском браке и совместно ведут хозяйство", – отметил Железняк.

Кроме того, победитель торгов подал свое предложение с ценой услуги на 1000 грн (0,008%) меньше, чем у конкурентов, через 2 дня после того, как те зарегистрировали свои заявки. "Интересно, откуда они узнали, какие предложение подали конкуренты", – отметил Железняк.

В такой ситуации может иметь место конфликт интересов. По словам Железняка, один из членов энергетического комитета Рады уже подал заявление о проверке тендера.

Напомним, это уже не первый случай разоблачения нардепом подозрительных закупок в "Энергоатоме". В госкомпании называют это "атакой", все обвинения отрицают и грозятся в суд на Железняка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее также стало известно, что "Энергоатом" закупает беруши по завышенной цене, причем по итогам неконкурентного тендера. На закупку берушей компания потратит 131 тыс. грн, хотя могла заплатить от 61,8 до 74,6 тыс. грн.

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