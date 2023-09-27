"Энергоатом" покупает затычки для ушей по завышенной цене: у победителя тендера не было конкурентов

"Энергоатом" продолжает проводить тендеры, которые, судя по реакции на них общества, можно назвать скандальными. На этот раз компания закупает беруши по завышенной цене, причем по итогам неконкурентного тендера.

Об этом свидетельствует информация Prozorro. Согласно ей "Энергоатом" заплатит за 2074 пары берушей Sizam SM 1270 с тесьмой в комплекте с футляром 109 300 грн. Цена за 1 пару без НДС – 52,7 грн.

В то же время на рынке такие беруши можно найти по более низким ценам. К примеру:

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на Rozetka – по 36 грн/пара;

на "Абразив" – по 29,5 грн/пара;

на Stroyploshadka – по 35 грн/пара.

Более того, на самом деле "Энергоатом" заплатит больше чем 52,7 грн за пару – ведь это цена без НДС. С ним же, как посчитал нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, получается 63,2 грн.

Таким образом, на закупку берушей компания потратит 131 тыс. грн, хотя могла заплатить от 61,8 до 74,6 тыс. грн. То есть практически вдвое меньше.

Кто выиграл тендер

Помимо берушей, в рамках этого тендера "Энергоатом" закупает и другие предметы. В частности:

очки;

каски;

пояса;

респираторы;

перчатки;

фильтры;

щитки;

подшлемники;

маски.

Победителем стала компания "Экотекс". Она оказалась и единственным участником торгов – т. е. прошли они в неконкурентной борьбе.

Тем не менее цену "Экотекс" немного сбросил. Изначально "Энергоатом" готов был заплатить за все 3,661 млн грн, однако компания-победитель предложила 3,596 млн грн. Скидка таким образом составила 65 тыс. грн. Чего, кстати, вполне хватает на закупку тех же 2074 пар берушей по рыночной цене.

По данным YouControl, "Экотекс" была зарегистрирована в марте 2021 года в Хмельницком. И за это время уже успела заработать на гостендерах несколько десятков миллионов гривен – в т. ч. и на "Энергоатоме". Среди прочего на поставке:

противопожарного, спасательного и защитного оборудования почти на 1 млн грн;

текстильных изделий на 1,5 млн грн;

средств для мытья и чистки на 707 тыс. грн.

Основным видом деятельности "Экотекса" указана неспециализированная оптовая торговля. Среди дополнительных внимание больше всего привлекает выращивание ягод, орехов, других плодовых деревьев и кустарников.

"Противорадиационные беруши"?

В сети уже высмеяли закупку "Энергоатомом" берушей по завышенной цене. Под постом того же Железняка пользователи Telegram предположили, что за такие деньги беруши могут быть противорадиационными.

Кроме того, пользователи соцсети предположили, что высокая цена на беруши может объяснятся тем, что они являются зимними, а не летними. Либо же что на самом деле их покупали не поштучно, а на вес.

Не первая скандальная закупка

В целом же "Энергоатому" не привыкать к скандалам вокруг своих закупок. В частности, обособленное подразделение "Атомпроектинжиниринг" компании провело тендер на 168,26 млн грн за строительство комплекса по переработке радиоактивных отходов на Хмельницкой АЭС.

При этом за бетон для строительства подразделение заплатит в 2 раза выше рыночных цен, сама закупка прошла без торгов, поскольку работу "может выполнить исключительно определенное предприятие в случае отсутствия конкуренции по техническим причинам", а победитель тендера ранее приходил на другие торги с российской продукцией. А одним из его владельцев является депутат Нетишинского горсовета.

Кроме того, компания изрядно переплатила за ботинки для работников ЗАЭС, заключив контракт на закупку 3021 пары ботинок за 3 млн грн. То есть каждая пара стоит более 1000 грн. По словам Железняка, на рынке такую обувь можно найти по цене примерно 500 грн за пару.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем ясли-сад в Кременчуге едва не купили кухонный термометр почти за 400 млн грн. Сначала провели тендер, потом заключили договор, как вдруг оказалось, что такой термометр стоит 120 грн. Поэтому заявили о механической ошибке – и договор разорвали.

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